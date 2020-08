Coronavirus in Italia. Oggi + 481 positivi

Sale di 10 il numero dei decessi, per un totale di 35.225. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia registra un incremento pari a 481 casi in 24 ore. Le persone complessivamente risultate positive sono 251.713. I guariti nelle ultime 24 ore sono 236, mentre in totale sono 202.697. 53 è il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, ovvero 4 in più rispetto all’11.08. La quota dei ricoverati con sintomi è pari a 779 (-22 rispetto a ieri). Sono, invece, 12.959 i pazienti in isolamento domiciliare (+248). I tamponi effettuati sono al momento 7.369.576, con un aumento di 52.658 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.357.027, al netto dei tamponi fatti.

I dati regionali

I positivi sono:

5.521 in Lombardia

855 in Piemonte

1.807 in Emilia-Romagna

1.333 in Veneto

563 in Toscana

227 in Liguria

1.121 nel Lazio

167 nelle Marche

424 in Campania

68 nella Provincia autonoma di Trento

262 in Puglia

562 in Sicilia

221 in Abruzzo

164 in Friuli Venezia Giulia

130 nella Provincia autonoma di Bolzano

57 in Umbria

83 in Sardegna

110 in Calabria

15 in Valle d’Aosta

29 in Molise

72 in Basilicata

Le vittime registrate sono:

16.833 in Lombardia

4.138 in Piemonte (+2)

4.298 in Emilia-Romagna

2.092 in Veneto (+7)

1.137 in Toscana

1.569 in Liguria

868 nel Lazio (+1)

987 nelle Marche

440 in Campania

405 nella Provincia autonoma di Trento

554 in Puglia

284 in Sicilia

472 in Abruzzo

348 in Friuli Venezia Giulia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com