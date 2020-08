Coronavirus in Italia. Sale di nuovo il numero dei positivi: 452

La situazione in Italia relativa al coronavirus risulta essere altalenante. Oggi il numero dei positivi è pari a 452, mentre, il totale degli attualmente positivi è di 13.561. Le vittime totali sono 35.215, ovvero + 6 rispetto alla giornata del 10/08. 202.461 è la quota relativa al numero dei dimessi guariti. Sale di 3 pazienti il numero dei ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 49 persone. Si registrano 801 pazienti ricoverati con sintomi e 12.711 pazienti in isolamento domiciliare. Il totale dei tamponi effettuati è di 7.316.918, con un incremento dei tamponi pari a 40.642. E’ aumentato di 22.063 il numero dei casi totali testati, tanto da essere pari a 4.329.697. I casi totali sono 251.237.

Oggi, Valle d’Aosta e Molise risultano essere le uniche regioni con nessun nuovo caso di positività. La Sicilia registra 89 casi positivi, di cui 71 sono extracomunitari sbarcati lungo le coste regionali.

I dati regionali

I positivi attualmente registrati:

5.514 in Lombardia

822 in Piemonte

1.790 in Emilia-Romagna

1.300 in Veneto

535 in Toscana

223 in Liguria

1.101 nel Lazio

162 nelle Marche

402 in Campania

75 nella Provincia autonoma di Trento

229 in Puglia

219 in Abruzzo

538 in Sicilia

156 in Friuli Venezia Giulia

128 nella Provincia autonoma di Bolzano

52 in Umbria

82 in Sardegna

112 in Calabria

15 in Valle d’Aosta

33 in Molise

73 in Basilicata

Le vittime sono:

6.833 in Lombardia

4.136 in Piemonte

4.298 in Emilia-Romagna (+2)

2.085 in Veneto (+2)

1.137 in Toscana

1.569 in Liguria

867 nel Lazio

987 nelle Marche

440 in Campania (+1)

405 nella Provincia autonoma di Trento

554 in Puglia

472 in Abruzzo

284 in Sicilia

348 in Friuli Venezia Giulia (+1)

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata.

