Weekend con nuove nevicate a bassa quota ad Centro Sud

Nevicate residue, sabato, dalle Marche fino al Sud e localmente in Sardegna; quota neve in calo fino ai 200 metri sul versante adriatico, sempre intorno ai 600-900 metri al Sud e sulle Isole Maggiori; venti freddi e temperature sotto la media. Queste le previsioni per il weekend che si apre domani di Antonio Sanò, direttore e fondatore de ‘iLMeteo.it’.

Weekend con residue nevicate a bassa quota e freddo al Sud

“Masse d’aria di origine polare russa – spiega – si infileranno nelle valli delle Alpi Dinariche scivolando da Nord-Est verso Basse Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con nevicate fino a quote di bassa collina; l’aria fredda risulterà poi instabile a contatto con le masse d’aria ancora tiepide che stazionano sull’estremo Sud generando altri temporali e locali nevicate a quote di bassa montagna”.

“In sintesi – aggiunge – avremo ancora maltempo al Sud e sul versante adriatico mentre al Nord ed in Toscana il sole tornerà a splendere seppur con condizioni gelide al mattino e fredde di giorno. La nota più importante, dopo quella sulle abbondanti nevicate in Appennino, riguarda le temperature previste: -2°C/+5°C al Nord, -1°C/+7°C al Centro, +3°C/+9°C al Sud. Sono temperature inferiori alla media del periodo di circa 5°C e causano un’intensa sensazione di freddo dove accompagnate da forti venti.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Venerdì 27. Al Nord: soleggiato a tratti nuvoloso. Al Centro: freddo e perturbato sulle adriatiche con neve fino ai 200 metri, instabile anche sul basso Lazio. Al Sud: spiccatamente perturbato ed invernale.

Sabato 28. Al Nord: soleggiato salvo nubi in Emilia Romagna. Al Centro: instabile sulla fascia adriatica con isolati rovesci nevosi a bassa quota, qualche nevicata anche in Sardegna. Al Sud: rovesci su Calabria e Sicilia, isolati altrove; quota neve sui 500/700 metri.

Domenica 29. Al Nord: soleggiato. Al Centro: nuvoloso sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al Sud: instabile in Sicilia con piogge, prima a est e poi a ovest. Tendenza: dopo una rimonta dell’alta pressione, arriverà un nuovo affondo polare.

Fonte: Ansa