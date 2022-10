Turismo: Mahdia dichiarata prima spiaggia ecologica della Tunisia

La spiaggia “Corniche” di Mahdia è stata dichiarata ufficialmente prima spiaggia ecologica in Tunisia. L’annuncio è stato dato in occasione della Giornata europea della cooperazione celebrata a Mahdia, nell’ambito delle attività del progetto MED Dé.Co.U.Plages, del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, cofinanziato dall’Unione europea.

Il progetto MED Dé.Co.U.Plages

MED Dé.Co.U.Plages, iniziato nel 2020 durerà fino al 2023, ha affermato il coordinatore del progetto, precisando che la spiaggia di Mahdia è stata scelta tra altre 162 in lizza per l’assegnazione del titolo di “Spiaggia ecologica”.

Il progetto affronta la sfida del passaggio all’economia circolare nei territori costieri e insulari dello spazio di cooperazione transfrontaliera, definendo e sperimentando modelli e pratiche mirate per la mappatura e il monitoraggio degli accumuli di posidonia e dei rifiuti plastici, offrendo allo stesso tempo soluzioni tangibili “circolari” per la loro corretta gestione, riduzione, riutilizzo o riciclaggio a livello locale.

MED Dé.Co.U.Plages è un progetto a cui partecipano istituzioni, associazioni e imprese italiane e tunisine. La partnership include 14 organizzazioni tra partner principali e associati. L’evento svoltosi a Mahdia intitolato “un Mediterraneo di pace e cooperazione”, per la Giornata Europea della Cooperazione ha previsto varie attività, tra cui una visita ai resti della città, una campagna per la pulizia dei fondali marini e laboratori sul “marchio ecologico”, uno spettacolo teatrale, coreografie, una mostra fotografica e un tour in bicicletta per giovani ciclisti sotto lo slogan “Bike for Peace”.

Mahdia

Mahdia è una città costiera della Tunisia, posta all’estremità meridionale del golfo di Hammamet, a 205 km a sud di Tunisi. Capoluogo del governatorato omonimo, costituisce una municipalità di 62.189 abitanti. Costruita all’origine su una penisola di 1400 metri di lunghezza e 500 metri di larghezza, la città è stata uno dei primi porti pescherecci del paese. Col passare degli anni l’attività turistica ha pesato sempre di più sull’economia locale: le sue spiagge di sabbia bianca, i suoi numerosi hotel, la sua storia e l’accoglienza dei suoi abitanti ne fanno una delle stazioni balneari più apprezzate della Tunisia.

