Oim: “Da gennaio, oltre tremila migranti rimpatriati”

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ha pubblicato i dati sui migranti che hanno aderito al programma di rientro volontario assistito in patria

Sono oltre tremila i migranti di nazionalità tunisina che hanno scelto il rimpatrio assistito. Un dato in aumento del 200% rispetto all’intero anno precedente. I beneficiari del rientro volontario assistito hanno ricevuto, oltre a beni vari, anche un “pacchetto di reinserimento” in Patria. Lo evidenzia l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim).

Migranti: Oim, da gennaio 3.251 rimpatri volontari da Tunisia

“Dall’inizio dell’anno al 27 maggio compreso, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ha facilitato il ritorno volontario e la reintegrazione di 3.251 migranti dalla Tunisia nei loro Paesi di origine. Ciò rappresenta un aumento del 200% rispetto all’intero anno 2023, quando furono 2.557 i migranti a tornare volontariamente a casa”: lo ha riferito l’Oim in Tunisia all’agenzia di stampa Afp.

Migranti: Oim, 173 rimpatri volontari dalla Tunisia al Benin

Almeno 173 candidati beninesi all’immigrazione in Europa, rimasti bloccati in Tunisia, sono stati rimpatriati volontariamente ieri a Cotonou, la capitale economica del Benin. Lo ha annunciato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) su Facebook. Tra i beneficiari di questo rientro volontario assistito, “14 famiglie hanno ricevuto assistenza dall’Oim prima della partenza, tra cui assistenza sociale e medica, servizi di alloggio, kit per l’igiene e per bambini, buoni pasto e vestiti e beneficeranno di un pacchetto di reinserimento”.

Fonte: Ansa