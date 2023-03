Terremoto di magnitudo 6.3 a Momase, in Papua Nuova Guinea

Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato davanti alle coste della Papua Nuova Guinea: lo riporta sul suo sito l’Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma ha colpito la parte orientale della regione di Momase ed è stato localizzato ad una profondità di 213 km. Per il momento non si segnala un allarme tsunami, scrive Ansa.

La Papua Nuova Guinea

La Papua Nuova Guinea è uno Stato indipendente dell’Oceania costituita dalla parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e da una serie di isole come l’arcipelago di Bismarck (tra cui la Nuova Britannia e la Nuova Irlanda) e Bougainville, fa parte della cosiddetta Oceania vicina, una regione del Sud-ovest dell’oceano Pacifico a nord dell’Australia, e confina solo a ovest con l’Indonesia.

Come tutta quella zona, che fa parte della cosiddetta cintura di fuoco, è altamente sismica. Lo scorso 11 marzo, un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito la vicina Indonesia alle 9.55 ora italiana (17.55 ora locale) nella zona delle isole Talaud. Secondo l’Ingv, era a una profondità di 65 km, mentre per l’agenzia di geofisica indonesiana BMKG la profondità è stata di 11 km. Il terremoto non ha avuto il potenziale per provocare uno tsunami.