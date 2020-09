Si chiama Sally l’uragano che sta minacciando il Messico e le coste degli Stati Uniti. Come riporta il sito 3bmeteo.com in un articolo a firma di Lorenzo Badellino, Sally ha già fatto un primo landfall nel sud della Florida facendo registrare condizioni alluvionali e accumuli di pioggia di oltre 200 mm sull’area di Miami.

Per i prossimi giorni è previsto che Sally faccia un secondo landfall al confine tra Louisiana e Mississippi, con venti che potrebbero raggiungere i 150 chilometri orari e piogge torrenziali che potrebbero scaricare 200/400 mm di acqua, con punte locali fino a 600 mm.

Shear is impressive over #Sally but it continues to fire deep convection near its southeast center. Latest HWRF really backs off on intensity so perhaps the shear stays our friend. Regardless, if you are in a hurricane or storm surge warning prepare for impacts! pic.twitter.com/roLELT0PzV

— Jim Cantore (@JimCantore) September 13, 2020