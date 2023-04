Rosario Livatino: al via la mostra “Sub tutela Dei” a Livorno

Al via domani, 13 aprile, a Livorno fino al prossimo 22 la mostra “Sub tutela Dei” dedicata alla figura del beato Rosario Livatino. Il 17 aprile l’avvocato Roberta Masotto, curatrice della mostra, presenterà la figura del magistrato in una conferenza aperta a tutti.

La mostra dedicata al beato Livatino

Chi era Rosario Livatino? Perché questo magistrato siciliano ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 è una figura così significativa, al punto da essere dichiarato beato? La mostra “Sub tutela Dei”, che sarà esposta dal 13 al 22 aprile nell’atrio del liceo Niccolini-Palli in via Ernesto Rossi, a Livorno, approfondisce la storia di quest’uomo.

Le sezioni in cui è composto il percorso espositivo presentano i vari momenti della vita del giovane magistrato, come ricorda un servizio dedicato alla mostra pubblicato su “La Settimana”: a partire dal giorno dell’agguato e della sua uccisione, viene poi raccontata la sua formazione personale e umana, con il riferimento alla sua famiglia, al contesto storico del suo tempo e alla sua profonda religiosità. Viene anche presentata la sua formazione professionale e il suo operato come giudice, rilevando come abbia risposto al difficile contesto sociale e alla scarsità di mezzi mettendo tutta la sua intelligenza, la sua passione, il suo impegno e il suo estremo rigore professionale nella ricerca della verità e della giustizia al servizio del bene comune, tanto da attirare l’attenzione dei mafiosi, che decisero di eliminarlo. Infine viene dato spazio al martirio e alla beatificazione di Livatino e alla sua eredità.

Il 17 aprile, alle 15, l’avvocato Roberta Masotto, curatrice della mostra, presenterà la figura del magistrato in una conferenza aperta a tutti, nell’aula magna dello stesso istituto.

Fonte: AgenSIR