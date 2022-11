Piogge e brusco calo delle temperature in arrivo nel fine settimana

Dopo il passaggio del ciclone Poppea, nel corso del prossimo fine settimana, è previsto l’arrivo di un nuovo vortice che impatterà sull’Italia. Le previsioni per le giornate di sabato e domenica sono in peggioramento con l’arrivo di precipitazioni e calo delle temperature.

Il fine settimana

Proprio sul tramonto della settimana un nuovo fronte freddo irromperà sul bacino del Mediterraneo provocando la formazione di un ciclone che si approfondirà sul medio e basso Tirreno, richiamando intense e umide correnti meridionali (energia potenziale per eventi meteo estremi). Si formerà così una pericolosa configurazione in grado di portare piogge abbondanti, venti di burrasca e anche un deciso calo delle temperature, specie nei valori massimi. Secondo gli ultimi aggiornamenti questo nuovo ciclone colpirà il Centro-Sud e le due Isole Maggiori dove sono attese le precipitazioni più abbondanti. In particolare, nel corso della giornata di domenica, il maltempo potrebbe insistere soprattutto sulla Calabria, dove non escludiamo la formazione di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua nel giro di poche ore: insomma, sussiste il rischio di alluvioni lampo. Nel nord del paese invece, condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate che vedranno però l’arrivo di temperature molto basse, vicino agli 0 gradi.

La giornata di lunedì

Nella giornata di lunedì è prevista la discesa di una poderosa depressione dal Nord Europa, sospinta da masse d’aria di origine artico-marittima, provocherà la formazione di un vero e proprio ciclone Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e accompagnate da violente raffiche di vento. In particolare, secondo gli ultimi aggiornamenti, sussistono le potenzialità per eventi meteo estremi e, visto il tipo di configurazione che si andrà a delineare, le regioni più esposte saranno quelle meridionali e in particolare Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia dove si rischiano problemi dal punto di vista idrogeologico. Oltre a ciò, nella giornata, tale fenomeno, sarà responsabile anche di un calo termico con le temperature che si porteranno sotto le medie climatiche di riferimento, soprattutto al Centro-Nord.

Fonte: Ansa