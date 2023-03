L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha dichiarato lo stato di emergenza e vietato la balneazione fino a nuovo avviso

Grave grave incidente ambientale nel Regno Unito: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall’oleodotto di Wytch Farm a Purbecks e si sono riversati nel porto di Poole. Ne danno notizia i media locali.

Petrolio fuoriesce da impianto nel Regno Unito: grave danno ambientale

L’impianto è di proprietà di Perenco che ha confermato una “limitata perdita di petrolio” ed ha assicurato che la falla è stata bloccata. Avviata una “indagine completa” su quanto accaduto. In corso le operazioni di pulizia. Wytch Farm, operativo dal 1979, è uno dei più grandi giacimenti petroliferi onshore in Europa. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha dichiarato lo stato di emergenza e vietato la balneazione fino a nuovo avviso.

Fonte: Ansa