Nuova allerta meteo in Sicilia: a Catania in arrivo un uragano

L’aeronautica militare ha fatto sapere che sullo Stretto di Sicilia è in atto una burrasca da Est forza sette. Sono in atto anche isolati temporali con colpi di vento su stretto di Sicilia e Tirreno Meridionale Ovest. Le regioni costiere interessate sono Sicilia occidentale e Sardegna orientale.

Nuova allerta meteo in Sicilia

Dopo l’uragano che si è abbattuto su Catania martedì l’allerta è massima per una nuova perturbazione. Infatti, il ciclone che ha provocato due morti e una persona che risulta ancora dispersa, oltre a danni ingenti ancora da quantificare, si sta trasformando in uragano. Secondo le previsioni degli esperti, toccherà il picco venerdì proprio nella zona del catanese per poi spostarsi velocemente in Calabria.

Venerdì allerta rossa

In tutta la zona l’allerta è massima: il timore è che possano abbattersi nuovi fenomeni estremi. Già oggi le scuole e tutti gli uffici pubblici restano chiusi. Ma a preoccupare è soprattutto la giornata di venerdì, con il bollettino della Protezione civile che indica allerta rossa.

La città si prepara al nuovo peggioramento

In città, intanto, si registra la seconda notte meteorologica di “tregua”. In vista del nuovo peggioramento, alcuni commercianti hanno provveduto a ‘sigillare’ le vetrine con silicone o a proteggerle con del legno o hanno messo sacchi di sabbia davanti ai negozi, come avviene a Venezia per l’acqua alta. Scene decisamente inedite per la Sicilia.

Continuano intanto, riporta TgCom24, anche i lavori dei volontari del dipartimento regionale della Protezione civile e del Comune di Catania, soprattutto con le idrovore per ripulire le strade e le caditoie del fango e dei detriti trasportati dai ‘fiumi’ che il nubifragio aveva causato.

La telefonata di Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato ieri mattina al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, per avere informazioni sulla grave emergenza e per esprimere la sua vicinanza alla città così colpita dal maltempo. Lo riporta una nota del Quirinale.

Il Presidente #Mattarella ha telefonato questa mattina al sindaco di #Catania Salvo Pogliese per avere informazioni sulla grave emergenza e per esprimere la sua vicinanza alla città così colpita dal maltempo — Quirinale (@Quirinale) October 27, 2021

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.