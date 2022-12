Meteo: pioggia e neve in arrivo su tutta la penisola

Tutta la settimana, a causa delle correnti antartiche in transito sul nostro paese, sarà segnata dal maltempo. A partire da sabato si prevede un progressivo miglioramento delle condizioni metereologiche in vista del weekend.

Le correnti antartiche

La costante assenza di una figura stabilizzante di alta pressione mantiene l’Italia sotto l’afflusso delle correnti atlantiche cariche di perturbazioni che prendono ulteriore energia da una reiterata circolazione ciclonica presente proprio sul bacino del Mediterraneo. Per questa ragione l’Italia continuerà a subire i capricci del meteo almeno fino a venerdì.

Le previsioni per oggi

Da oggi ci attende il transito di un secondo fronte perturbato che avrà come principale obbiettivo le regioni del Centro e del Sud. In particolare, quella odierna, sarà una giornataccia per queste regioni con forti piogge che non risparmieranno praticamente nessuna zona e anche con qualche temporale sui comparti tirrenici. Unica eccezione sarà la Sicilia dove le precipitazioni risulteranno decisamente più scarse. Al Nord la perturbazione non produrrà invece particolari effetti, tuttavia i cieli si manterranno spesso grigi, specialmente sulle aree pianeggianti. Qualche schiarita invece è attesa sui rilievi.

La giornata di giovedì

La nostra attenzione si concentra però su giovedì quando una terza e più intensa perturbazione atlantica colpirà questa volta soprattutto le regioni del Centro e del Nord, risparmiando il Sud. Tra il pomeriggio e la serata sono attese piogge intense ed abbondanti su queste regioni, ma in particolare su Liguria, Toscana, Lazio e verso sera anche su Emilia orientale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia dove potrebbero addirittura verificarsi locali nubifragi.

La neve in arrivo

Un occhio di riguardo andrà prestato alla neve che potrà scendere copiosa ed abbondante su molti tratti dell’arco alpino a quote mediamente prossime ai 900/1000 metri e sulle cime più alte dell’Appennino settentrionale.

Il fine settimana

Il quadro meteorologico sarà comunque destinato a rimanere a tratti perturbato anche in quel di venerdì, principalmente sulle regioni del Centro e su parte del Nordest. Altrove invece si noteranno i primi segnali di un miglioramento, specie al Sud, preludio a un fine settimana ancora un po’ incerto sabato e decisamente più tranquillo domenica.

Fonte: Ansa