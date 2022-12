Meteo: in arrivo l’anticiclone africano

Un anticiclone africano sta per giungere sulla nostra penisola e darà vita, soprattutto nei giorni di Natale e Santo Stefano, a temperature sopra la media del periodo.

Il caldo anomalo

Nei prossimi giorni un anomalo anticiclone africano (per il periodo), proprio come se fosse Estate si allungherà fin sul nostro Paese condizionandone il tempo, già dalla Vigilia e poi per i giorni di Natale e Santo Stefano. Ma attenzione perché le conseguenze non saranno univoche su tutta l’Italia.

Il weekend di Natale

In particolare, nel prossimo fine settimana, tra la Vigilia e il giorno di Natale, il vasto campo di alta pressione già presente guadagnerà ulteriormente terreno, espandendosi su buona parte del bacino del Mediterraneo: per questo motivo ci aspettiamo un tempo stabile anche sull’Italia, da Nord a Sud, salvo per qualche isolato fenomeno sul basso Tirreno. Nella cartina qui sotto possiamo vedere l’area di alta pressione che conquisterà anche l’Italia proprio nel fine settimana di Natale.

Le temperature

Le temperature saranno abbastanza miti, per non dire “calde”: la massa d’aria in arrivo è infatti di matrice africana, proprio come avviene in Estate. Ci attendono valori massimi fin verso i 20°C (se non oltre!) sulle regioni centro-meridionali. Qualche grado in meno al Nord, ma comunque intorno agli 8/12°C, salvo dove si formeranno dei banchi di nebbia, possibili soprattutto sulle zone pianeggianti, nonché sulle vallate alpine. Come possiamo vedere dalla cartina qui sotto, si tratta di un’anomalia climatica piuttosto rilevante, segno dei cambiamenti climatici in atto con un riscaldamento sempre più marcato, che riguarda praticamente tutta l’Europa.

I giorni successivi

Successivamente prende piede l’ipotesi di un’ondata di freddo in discesa dalla Russia su buona parte dell’Europa, con effetti anche sull’Italia. Insomma, l’Inverno potrebbe tornare a fare la voce grossa, ma solamente dopo Santo Stefano.

Fonte: Ansa