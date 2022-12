Zelensky partito per gli Stati Uniti: incontrerà Biden

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in volo per Washington dove incontrerà alla Casa Bianca Joe Biden e interverrà al Congresso Usa

La guerra in Ucraina giunge al 301esimo giorno. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in volo per Washington dove tra qualche ora incontrerà alla Casa Bianca Joe Biden e interverrà al Congresso Usa. Alla Casa Bianca, anticipa la Cnn, i due presidenti si vedranno “per discutere del nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che include anche i missili Patriot”.

Casa Bianca: “Biden annuncerà invio di Patriot all’Ucraina”

Il presidente americano Joe Biden annuncerà in giornata l’invio di un nuovo pacchetto di armi all’Ucraina “di quasi due miliardi” di dollari che per la prima volta conterrà “missili Patriot” in coincidenza con la visita di Volodymyr Zelensky a Washington. Lo riferisce un alto funzionario americano in un briefing con un ristretto numero di giornalisti.

Usa a Putin: “Aiuteremo Ucraina fino quando necessario”

“La visita di Zelensky a Washington è un messaggio degli Stati Uniti a Putin e al mondo che aiuteremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto un alto funzionario americano in un briefing con un ristretto numero di giornalisti.

Fonte: Ansa