Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la regione di Hokkaido, nel nord del Giappone. Lo riferisce l’agenzia statunitense Usgs.

Giappone: terremoto di magnitudo 6.1 a Hokkaido

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la regione di Hokkaido, nel nord del Giappone. A riferirlo è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo l’agenzia meteorologica giapponese, l’epicentro del sisma, avvenuto alle 22.27 ora locale (le 14:27 ora italiana), è stato localizzato ad una profondità di 43 di chilometri.

Nessun allarme tsunami è stato emesso a seguito del sisma registrato in mare aperto, che ha scosso le città costiere di Kushiro e Nemuro. I principali media giapponesi non hanno riportato notizie immediate di danni o feriti. Parlando all’emittente pubblica Nhk, un esperto ha avvertito i residenti di essere vigili contro i terremoti per circa una settimana.

Fonte: Ansa