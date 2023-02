Costanzo: aperta la camera ardente in Campidoglio. Lunedì i funerali solenni

I funerali solenni per Maurizio Costanzo, disposti dal ministero della Cultura, si svolgeranno lunedì alle 15 presso la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo

E’ stata aperta stamani in Campidoglio alle 10:30 la camera ardente per Maurizio Costanzo, deceduto ieri a Roma all’età di 84 anni. Rimarrà aperta fino alle 18:00. Alla camera ardente ci sono due dei figli di Maurizio Costanzo, il regista Saverio e la sceneggiatrice Camilla, e anche la prima moglie Flaminia Morandi. Sarà possibile rendere omaggio al celebre conduttore televisivo anche domenica, dalle 10 alle 18.

Lunedì i funerali solenni

I funerali solenni per Maurizio Costanzo, disposti dal ministero della Cultura, si svolgeranno lunedì alle 15 presso la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo.

Centinaia di persone in fila per l’ultimo saluto

Centinaio di persone sono in fila da questa mattina per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo in Campidoglio. Lo riporta Rai News. Gente comune, cittadini, famiglie con bambini attendono di rendere omaggio al noto giornalista e conduttore. Accanto alla bara, moltissimi fiori e le corone della Regione Lazio e del Comune di Roma.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accanto ai due figli più grandi di Costanzo, Camilla e Saverio, e alla prima moglie Flaminia Morandi. Tra i primi ad arrivare per rendere omaggio al giornalista, la collega Barbara Palombelli e l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, oggi presidente Anica. Tra le personalità arrivate poco dopo l’apertura della camera ardente Mara Venier, Gianni Ippoliti, Pierluigi Diaco e Ermete Realacci.

Gualtieri: “Un gigante della cultura e del giornalismo”

“C’è un omaggio commovente dei romani e delle romane a un gigante della televisione, della cultura e del giornalismo come Maurizio Costanzo, che era anche un uomo di straordinaria professionalità e umanità. Una persona molto dolce e simpatica, un professionista inarrivabile”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all’uscita dalla camera ardente per Maurizio Costanzo. “La reazione così diffusa nella città prova quanto sia una persona a cui tutti noi dobbiamo molto e alla quale Roma renderà omaggio adeguatamente. Ora c’è da parte di Roma un abbraccio collettivo per lui, per i familiari e chi gli ha voluto bene”.

Rutelli: “Ha aiutato milioni di italiani a capire la vita”

“Lui ha aiutato milioni di italiani a capire e esplorare la vita. Nel suo modo spiritoso, sobrio, curioso, per capire cosa c’è dietro l’angolo”. Lo ha detto Francesco Rutelli all’uscita della camera ardente per Maurizio Costanzo in sala della Protomoteca in Campidoglio. Lo riporta Rai News.

Il messaggio di cordoglio della premier Meloni

“Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”. Così ieri su Twitter la premier Giorgia Meloni.

Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio. pic.twitter.com/py5BL8nEcU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 24, 2023

Fonte: Ansa