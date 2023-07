Caldo record nel week-end per l’anticiclone africano Caronte

In arrivo sulla Penisola una nuova ondata di calore: il rovente anticiclone africano Caronte che potrebbe far saltare molti record con temperature super elevate. Le previsioni meteo del week-end.

Meteo: dal weekend arriva l’anticiclone Caronte

Dal weekend arriva l’anticiclone Caronte: sarà caldo record la prossima settimana Roma, 14 luglio 2023 Tra pochi giorni la scena meteorologica su tutta l’Italia subirà un importante cambiamento. Dopo il caldo africano portato dall’anticiclone Cerbero e dopo i forti temporali che hanno sconquassato le regioni del Nord (soprattutto le Alpi), da domenica 16 arriverà un più potente e rovente anticiclone africano, Caronte. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it ci comunica che con l’anticiclone africano Caronte potrebbero cadere molti record di caldo.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. VENERDI 14 LUGLIO: Nord: L’anticiclone Cerbero torna a imporsi su tutte le regioni, ma con ultime precipitazioni mattutine al Nordovest, sarà soleggiato altrove. Centro: Venerdì in compagnia del bollente anticiclone africano Cerbero. Sole prevalente dappertutto e temperature diurne fino a 36°C in Toscana. Sud: Anticiclone africano Cerbero sempre presente: il sole splenderà ovunque e le temperature saliranno fino a 41 gradi in Puglia. SABATO 15 LUGLIO: Nord: L’anticiclone sub tropicale Cerbero si rafforza per cui il sole sarà prevalente e le temperature massime torneranno a superare i 34 gradi. Centro: Con l’anticiclone africano anche questa giornata sarà soleggiata e molto calda. Le temperature massime toccheranno punte di 36 gradi. Sud: Atmosfera stabile con l’anticiclone africano Cerbero quindi avremo un ampio soleggiamento e temperature massime superiori ai 34 35 gradi. DOMENICA 16 LUGLIO: Nord: Arriva l’anticiclone africano Caronte pertanto questa giornata sarà tutta soleggiata, temperature diurne fino a 38°C in pianura. Centro: Domenica, l’anticiclone africano Caronte invade le regioni pertanto oltre al sole cocente, le temperature massime potranno toccare i 38°C. Sud: Domenica, arriva l’anticiclone Caronte e così se il sole sarà prevalente, le temperature massime sfioreranno i 37-38°C su molte città.

Fonte: Ansa