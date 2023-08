Nel martoriato paese africano 14 milioni di bambini hanno bisogno di aiuti umanitari. Più di 4 milioni di persone sono fuggite dai combattimenti. In Darfur gli scontri in atto "riaprono vecchie ferite legate alle tensioni etniche dei conflitti passati"

Sos Sudan. Situazione “fuori controllo” nel martoriato paese africano dopo quattro mesi di guerra, avverte l’Onu. Molti corpi “non raccolti o non identificati”. Più di quattro milioni di persone sfollate. I residenti devono affrontare attacchi, saccheggi, blackout. Milioni di persone sono a corto di cibo in Sudan. E molti stanno morendo per mancanza di assistenza sanitaria a 120 giorni dall’esplosione del conflitto. Una condizione di caos generalizzato che ha devastato la capitale Khartoum. Una situazione di estrema violenza che ha scatenato attacchi a sfondo etnico nel Darfur. Avvertono le Nazioni Unite: “Il tempo sta per scadere. Soprattutto per i contadini che devono piantare le colture che sfameranno loro e i loro vicini. Le forniture mediche scarseggiano. La situazione sta andando fuori controllo“. L’allerta è descritta dalle agenzie Onu in un comunicato congiunto.

Sudan fuori controllo

Il conflitto tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari Rapid Support Forces (RSF) è deflagrato il 15 aprile. Per le tensioni legate a una prevista transizione verso un governo civile. Facendo sprofondare il Paese nella violenza e minacciando di destabilizzare la regione. Più di quattro milioni di persone sono state sfollate. Di cui quasi un milione sono fuggite nei Paesi vicini. I civili negli Stati colpiti dalla guerra sono stati uccisi in attacchi. “I resti di molte persone uccise non sono stati raccolti, identificati o sepolti”, ma le Nazioni Unite stimano che siano state uccise più di 4.000 persone, ha dichiarato Elizabeth Throssell, portavoce dell’Alto Commissario per i diritti umani, in un briefing a Ginevra. Le denunce di aggressioni sessuali sono aumentate del 50%, ha dichiarato Laila Baker, funzionario del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. I milioni di persone che sono rimaste a Khartoum e nelle città delle regioni del Darfur e del Kordofan hanno dovuto affrontare saccheggi dilaganti e lunghe interruzioni di corrente, comunicazioni e acqua.

Blackout elettrico

Ampie zone del Paese sono state colpite da un blackout elettrico che ha messo fuori uso anche le reti di telefonia mobile, secondo un comunicato dell’autorità nazionale per l’energia elettrica. Secondo le stime delle Nazioni Unite, le piogge stagionali, che aumentano il rischio di malattie causate dall’acqua, hanno distrutto o danneggiato le case di 13.500 persone. In un discorso di lunedì, il capo dell’esercito, il generale Abdel Fattahal-Burhan, ha accusato l’RSF di mirare a “riportare il Paese a un’epoca precedente allo Stato moderno“. E di “commettere ogni crimine che si possa immaginare”. L’RSF ha accusato l’esercito di cercare di prendere il pieno potere sotto la direzione dei lealisti di Omar al-Bashir, il leader autocratico che è stato rovesciato durante una rivolta popolare nel 2019. Gli sforzi guidati dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti. Per negoziare un cessate il fuoco nell’attuale conflitto si sono arenati e le agenzie umanitarie hanno faticato a fornire aiuti a causa dell’insicurezza, dei saccheggi e degli ostacoli burocratici.

Guerra “insensata”

Dunque, dallo scoppio del conflitto in Sudan, lo scorso 15 aprile, fino a 4.000 persone sono state uccise, secondo le stime rese note a Ginevra dall’Ufficio dell’Alto commissario Onu per i diritti umani. In una dichiarazione, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha denunciato una guerra “disastrosa e insensata” che oltre ad aver causato migliaia di morti, ha provocato la distruzione di case, scuole, ospedali e altri servizi essenziali, sfollamenti di massa. Nonché violenze sessuali, “atti- ha detto Turk – che possono costituire crimini di guerra”. Sebbene sia difficile stabilire un numero esatto di vittime a causa dell’intensità dei combattimenti. “Le cifre provvisorie indicano che più di 4.000 persone sono state finora uccise. Tra cui centinaia di civili. Questi includono 28 operatori umanitari e sanitari e 435 bambini. Si ritiene che il numero effettivo di vittime sia molto più alto”, ha affermato l’Alto commissario.

Conflitto etnico

In Darfur gli scontri in atto “riaprono vecchie ferite legate alle tensioni etniche dei conflitti passati“, che potrebbero rapidamente far precipitare il paese “in un conflitto etnico prolungato, con ricadute regionali”. Al Consiglio di sicurezza dell’Onu è intervenuta il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per l’Africa, Martha Ama Akyaa Pobee. Sottolineando che passati quattro mesi dall’inizio dei combattimenti tra SAF e le Forze di supporto rapido, “senza alcun guadagno significativo da entrambe le parti” i combattimenti continuano senza sosta in varie aree, tra cui Khartoum. Bahri, Omdurman e Darfur, causando grandi sofferenze alla popolazione con attacchi indiscriminati contro civili, nonché violenze sessuali su larga scala, rapimenti e uccisioni sistematiche di difensori dei diritti umani. La rappresentante Onu ha aggiunto che la Missione integrata di assistenza alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan (Unamits) ha denunciato attacchi “etnicamente motivati” nel Darfur occidentale. Nonché saccheggi sistematici e stupri nell’area.

Catastrofe umanitaria

Sudan rischia una catastrofe umanitaria con 20 milioni di persone, il 40% della popolazione, che affrontano alti livelli di insicurezza alimentare acuta, e violenze che impediscono l’accesso ai mercati. Sono, inoltre, già più di 4 milioni le persone che sono state costrette a fuggire dalle violenze, tra cui 3,2 milioni di sfollati e quasi 900.000 rifugiati in Ciad, Egitto e Sud Sudan. In questo difficile contesto, Pobee ha accolto con favore la convocazione da parte del Ciad di un gruppo di attori del Darfur per affrontare la situazione nella regione, chiedendo che questo tipo di iniziativa sia prioritario con la partecipazione di una vasta gamma di parti interessate, dai gruppi armati ai leader tribali, dalla società civile alle organizzazioni femminili.

Rsf

Dal 15 aprile il Sudan vive un conflitto tra l’esercito, guidato da Abdel Fattah al-Burhane, e le Rapid Support Forces (RSF), paramilitari guidati dal generale Mohamed Hamdane Daglo. L’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite afferma di avere “fondati motivi” per ritenere che le due parti abbiano commesso gravi violazioni del diritto internazionale. Gli autori devono risponderne, ha detto Türk, esprimendo il timore che la situazione caotica in Sudan sia sfruttata da altri attori armati opportunisti. E che di conseguenza la violenza possa intensificarsi ulteriormente. In una dichiarazione congiunta, anche i leader delle organizzazioni umanitarie che lavorano in Sudan hanno deplorato la grave situazione nel Paese ed esortato la comunità internazionale ad agire. “Non ci sono scuse per aspettare“, affermano. In Sudan , “più di 6 milioni di persone sono a un passo dalla carestia. Più di 14 milioni di bambini hanno bisogno di aiuti umanitari. Più di 4 milioni di persone sono fuggite dai combattimenti“. Ma i “due appelli di fondi per gli aiuti risultano finanziati per meno del 27%“.