Estate: l’alimentazione sana non va in vacanza

L’alimentazione in estate cambia e il carrello della spesa si adatta alle nuove esigenze con frutta e verdura ricchissime di acqua. E’ necessario però fare attenzione perché la bella stagione è un periodo dell’anno in cui moltiplicano gli eventi e le occasioni sociali che favoriscono la consumazione di cibi veloci, a volte ipercalorici, e l’uso di bibite gassate. Il pericolo è quello di avere un’alimentazione poco equilibrata, che non permette di assumere tutti i nutrienti necessari al nostro organismo.

Interris.it ne ha parlato con la dr.ssa Eleonora Sundas, nutrizionista di Artemisia Lab che ha spiegato quali sono i cibi da preferire e quelli da evitare in estate.

L’intervista

Dr.ssa, in estate ci sono dei cibi che consiglia di assumere?

“Sicuramente la frutta di stagione che con il suo considerevole apporto di vitamine, sali minerali e acqua, è un importantissimo alleato contro le insidie del caldo. Oltre ad essere dolce, coloratissima e povera di grassi, possiede anche numerose capacità terapeutiche. Basti pensare infatti che la metà dell’apporto di vitamina A e della vitamina C provengono proprio dalla frutta, soprattutto estiva, che fornisce anche un quinto della quantità raccomandata di ferro, di calcio, di magnesio e di potassio, necessari all’organismo. Per questo consiglio di mangiare due o tre porzioni di frutta al giorno ognuna delle quali di circa 150 gr”.

Come dovrebbe cambiare il regime alimentare di una persona durante le vacanze?

“Per stare bene e ottenere dei benefici non solo legati alla linea, si deve mangiare sano per tutto l’anno. Durante le ferie io consiglio di mantenere un equilibrio alimentare che significa non abbuffarsi, ma allo stesso tempo di gustare i sapori offerti dal luogo in cui ci si trova e la compagnia delle persone con le quali si condivide la tavola”.

Le bibite gassate fanno male?

“Sono bevande che avendo anidride carbonica inducono i recettori presenti nella lingua a pensare che siano più dissetanti, ma in realtà è una sensazione momentanea e ingannevole. Inoltre, si tratta per lo più di bibite zuccherate come il cui uso eccessivo può portare a dei problemi metabolici e cardiovascolari. Stessa cosa vale per i drink analcolici e per le bevande energiche che andrebbero sostituite con delle semplici bustine di sali minerali”

Ci fa un esempio di una dieta equilibrata estiva?

“A colazione si può mangiare uno yogurt con la frutta, oppure il latte con delle fette biscottare e martellata. A metà mattina e a metà pomeriggio un pacchetto di crackers oppure della frutta di stagione. A pranzo e a cena un piatto bilanciato composto da una fonte di carboidrati che può essere la pasta, il riso, i cereali o il pane, accompagnata da una fonte proteica come il pesce, la carne magra, le uova, o i legumi. Importante poi mangiare delle verdure di stagione e introdurre una fonte grassa buona, quale può essere l’olio extra vergine di oliva o della frutta secca”.

Cosa comportano le diete veloci?

“Le cosiddette diete lampo promettono un rapido calo di peso, ma non sono salutari in quanto privano improvvisamente l’organismo di alcuni nutrienti di cui abbiamo bisogno. Questo meccanismo comporta l’immediata perdita della massa magra che è quella che ci permette di bruciare più calorie e dona al nostro corpo più tonicità. Inoltre, quando si torna a mangiare come prima della dieta, tutto il peso perso viene riacquistato e si rischia anche di ingrassare ulteriormente in quanto la diminuzione della massa corporea fa sì che subito dopo la dieta il fabbisogno giornaliero di energia e, quindi, di calorie sia minore di prima ”.