La fruizione di musei ed esposizioni da parte dei disabili visivi è complessa. Ma possibile. Richiede, infatti, l'abbattimento delle barriere sensoriali-percettive. Non meno gravose di quelle architettoniche per i disabili motori. L'esposizione "Il mare e i sensi" è stata concepita anche per persone con disabilità visiva. E si articola in sei postazioni interattive. Che trattano i tropici. Il Mediterraneo. La musica. La ricerca marina. L'impatto umano sull'ambiente.

Mare per tutti

“Il mare e i sensi” o “Sensory exhibition”. Una mostra sensoriale permanente unica in Italia. E’ stata inaugurata sabato a Città di Castello. Al Polo scientifico museale “Malakos”. L’esibizione include la collezione privata di conchiglie più grande d’Europa. Con circa 600 mila esemplari catalogati. Nella mostra interattiva nessuno è escluso. Tutti ne sono fruitori. Dai piccolissimi agli adulti. Alle persone con esigenze speciali. E anche con disabilità visiva. I visitatori possono toccare, scoprire, annusare profumi. Possono risolvere enigmi e ascoltare storie. Un percorso inedito che coinvolge e travolge tutti i sensi. Mascotte della mostra, è “Acha“. Un esemplare vivo di Achatina spp, chiocciola gigante africana.

Complessità in mostra