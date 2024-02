Porta del Cielo: un sorriso in sala per assistere l’infanzia in difficoltà. La onlus è impegnata nel campo dell’assistenza alle famiglie, spesso non abbienti dei bambini e dei ragazzi che hanno necessità di cure mediche specialistiche in Italia. Tra gli obiettivi dell’associazione: favorire la cura di piccoli pazienti malati e il ricovero presso adeguate strutture ospedaliere. Donare un sorriso attraverso l’assistenza alle famiglie dei piccoli pazienti fin dal loro arrivo in Italia, anche per necessità di vitto, alloggio ed assistenza spirituale. Individuare le migliori strutture, delle eccellenze e delle alte specializzazioni nelle strutture sanitarie finalizzate alla cura dei piccoli pazienti assistiti. Favorire la nascita e lo sviluppo di progetti di medicina umanitaria in paesi che necessitano in tal senso.

Per i piccoli pazienti

Rai Cinema ha accordato alla onlus Porta del Cielo una proiezione privata per mercoledì 28 febbraio alle ore 20:30 del film di Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi”. “Saranno presenti in sala per i nostri piccoli pazienti e per gli invitati gli attori del film. Ovvero Leonardo Pieraccioni, Nino Frassica, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Massimo Ceccherini e gli altri. Nonché la produzione e la distribuzione del film”, spiegano i volontari dell’associazione attiva in Italia e nel resto del mondo dal 2008. La sede legale della onlus Porta del Cielo è a Roma. La sede secondaria è a Medjugorje, Bosnia Erzegovina. Altre sedi sono in via di apertura. L’attività dell’associazione è svolta attraverso i volontari che operano “in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto. Ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Verranno venduti a 20 euro l’uno gli inviti in prevendita, nel rispetto delle regole Siae sull’ingresso al cinema. “L’incasso sarà interamente devoluto al sostegno delle famiglie non abbienti dei nostri piccoli pazienti- spiegano i promotori dell’iniziativa benefica. La proiezione si terrà al cinema Adriano, sala quattro, tra le più belle e grandi d’Italia, con 500 posti”.

Il film

“Volevo, e ho fatto, un’armata brancaleone di Sesto Fiorentino in cui partissero tutti insieme. Anche loro giravano su sé stessi e anche qui si gira su noi stessi a Sesto Fiorentino”, spiega l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Nel film “Pare parecchio Parigi”. sono i numerosi gli attori toscani presenti nel cast. Aggiunge Pieraccioni: “Ci sono Vassallo, Galligani, Forconi, Ceccherini. Ci sono degli attori che se sono forti sono quasi più forti ancora dei protagonisti. C’è sempre la punta che mette la palla dentro, ma se non te la passano o te la passano male è inutile essere Ronaldo. Sono tutti precisi e perfetti”. Pieraccioni ricorda di aver scritto la sceneggiatura con Alessandro Riccio. E “con lui sicuramente questa matrice toscana è venuta ancora più fuori”. L’attrice Chiara Francini, interpreta la sorella di Pieraccioni. “Per me lavorare con Leonardo è stato un momento indescrivibile – ha detto -. Io sono cresciuta con il Ciclone che è stato l’unico film insieme a Titanic che ho visto tre volte pagando il biglietto al cinema con la mia mamma. E’ stato un incontro straordinario. Perché poi la sua grande forza è la sua grande e profonda umanità”.

Porte del Cielo

“Ad oggi, ci siamo occupati di alcuni piccoli pazienti affetti dalle più diverse patologie, quali leucemie, linfomi, sindromi malformative (ad esempio labiopalatoschisi grave, sindrome di Ablefaron), traumi ossei con complicazioni gravi– spiegano i volontari della onlus Porta del Cielo-. Siamo in continuo contatto con alcuni tra i migliori specialisti presenti in ambito nazionale ed internazionale, operanti in strutture specializzate qual l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’ospedale Gaslini di Genova. Il policlinico Gemelli di Roma. L’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Quello che noi facciamo, come diceva Madre Teresa di Calcutta, è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. L’associazione Porta del Cielo è volta all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di assistenza e cura delle persone malate – specialmente i bambini – meno abbienti e bisognose. Sia in ambito nazionale che internazionale.

A difesa dei fragili

La onlus Porta del Cielo sviluppa le proprie attività sostenendo le spese delle famiglie non abbienti legate alla cura dei propri figli minori che hanno patologie gravi o gravissime, Collaborando e coordinandosi con importanti enti ospedalieri, e le connesse associazioni. Con l’obiettivo di favorire il benessere del bambino fin dal suo concepimento e dei malati non abbienti di qualsiasi età. Le attività sono prevalentemente dirette verso paesi in via di sviluppo o del terzo e quarto mondo.