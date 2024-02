Modelli tattili che riproducono pianta e facciata hanno permesso una visita ad Santa Maria di Centurelli, nel cuore dell’altopiano dei Navelli. Oltreché della chiesa di San Benedetto e dell’attigua “congrega” nel vicino borgo di Caporciano (L’Aquila). “Caporciano a occhi chiusi” è il progetto promosso dall’associazione Tratturo Magno 101 Aps. Con il patrocinio del Comune di Caporciano ed un contributo della Fondazione Carispaq. In collaborazione con Aquilartes e l’adesione della Uic dell’Aquila. Il tour senza barriere fa tappa a B che riproducono pianta e facciata hanno permesso una visita ad ipo e non vedenti della chiesa di, nel cuore dell’altopiano dei Navelli. Oltreché della chiesa di San Benedetto e dell’attigua “congrega” nel vicino borgo di Caporciano (L’Aquila). “Caporciano a occhi chiusi” è il progetto promosso dall’associazione Tratturo Magno 101 Aps.ed un contributo della Fondazione Carispaq. In collaborazione con Aquilartes e l’adesione della Uic dell’Aquila. Il tour senza barriere fa tappa a B ominaco. C on la visita al complesso benedettino celebre per il suo oratorio di San Pellegrino e la chiesa di Santa Maria dell’Assunta. Sono in programma, nei prossimi mesi, altre visite disegnate e condotte da guide specializzate nel supporto a utenti non vedenti. Assieme ad eventi finalizzati a far conoscere la realtà della disabilità, come cene e passeggiate al buio. Turismo inclusivo . Percorsi oltre gli ostacoli.

Turismo senza barriere