Monsignor Arjan Dodaj fu ordinato sacerdote a Roma. E ha operato a lungo nella diocesi di Roma. “Abbiamo scelto come meta l’Albania per vari motivi – spiega monsignor Remo Chiavarini, responsabile dell’Opera Romana –. Innanzitutto volevamo andare a trovare l’arcivescovo di Tirana. Monsignor Arjan Dodaj, di fatto, al momento della sua elezione nel 2021, apparteneva al clero della diocesi di Roma. Padre Arjan è membro della Fraternità dei Figli della Croce. E’ stato ordinato sacerdote nel 2003 da san Giovanni Paolo II. Ed è stato a lungo nella nostra diocesi. In Albania ci sono anche diverse comunità italiane“. Tirana, Ocrida, Scutari. Sono alcune delle città visitate dai sacerdoti romani.

rande preoccupazione per la sicurezza dei serbi del Kosovo è stata espressa dalla premier serba. Ana Brnabic ha denunciato il protrarsi di provocazioni e maltrattamenti ai loro danni da parte della dirigenza di Pristina. In un incontro a Belgrado con Caroline Ziadeh, capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Brnabic ha detto fra l’altro che le chiese e i cimiteri serbo-ortodossi sono continuamente oggetto di attacchi e profanazioni. Con il chiaro messaggio che i serbi non sono graditi in Kosovo. Ziadeh, come ha riferito il governo serbo, ha sottolineato che l’obiettivo di Unmik è il mantenimento della pace e della stabilità in Kosovo. La diplomatica libanese ha al tempo stesso rilevato l’importanza della collaborazione regionale. Elogiando “Open Balkan”, l’iniziativa di Serbia.

