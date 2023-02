xFarm Education e xFarm Academy: iniziative gratuite per investire sul valore dell’aggiornamento e sullo sviluppo di nuove competenze, per un settore agroalimentare sempre più competitivo

L’agricoltura italiana è la più ricca d’Europa con un valore aggiunto pari a 31,3 miliardi di euro. Davanti a Francia (30,2 miliardi di euro) e Spagna (29,3 miliardi di euro), nonostante la superficie nazionale sia circa la metà di quella francese e spagnola. In Italia il 66% della superficie agricola utilizzata è destinata alla coltivazione di cereali, legumi, colture industriali, ortaggi. Molto importante è anche la superficie investita a prati e pascoli. Incide per circa un quarto del totale. E conferisce al sistema agricolo regionale una elevata valenza ambientale. L’Italia è il primo produttore Ue di grano duro e riso. E il secondo produttore dell’Unione Europea di lattughe, cavolfiori e broccoli, spinaci, zucchine. Aglio, ceci, lenticchie e altri legumi freschi. La Lombardia è da diversi anni la prima regione agricola d’Italia. Produce il 37% del latte italiano, il 42% del riso italiano, il 40% dei prodotti suinicoli italiani. E’ prima anche per superficie dedicata all’agricoltura. Le cui attività coprono il 69% del territorio.

Monitoraggio

Ora l’agricoltura finisce al centro della transizione digitale. Il comparto agricolo occupa più di 925.000 persone. E richiede sempre più conoscenze tecniche e digitali. Specialmente in un’ottica di efficienza economica e sfruttamento consapevole e sostenibile delle risorse naturali. In Italia, infatti, più del 60% degli agricoltori utilizza almeno una soluzione 4.0. E oltre quattro su dieci ne utilizzano almeno due. In particolare software gestionali e sistemi di monitoraggio e controllo dei macchinari. Due iniziative gratuite investono sul valore dell’aggiornamento e sullo sviluppo di nuove competenze, per un settore agroalimentare sempre più competitivo. xFarm Technologies è una tech company che punta alla digitalizzazione del settore agroalimentare. Fornendo strumenti innovativi che possono affiancare gli imprenditori agricoli e gli stakeholder nella gestione delle loro aziende. xFarm Technologies oggi supporta il lavoro di 130.000 aziende agricole. Imprese appartenenti a più di 30 filiere. E presenti su 1.8 milioni di ettari in oltre 100 Paesi del mondo.

Innovazione in agricoltura

xFarm Education ha all’attivo la collaborazione con 80 scuole. Per un totale di circa 2000 studenti formati. xFarm Academy è un corso digitale gratis. In diretta. Dedicato alla formazione continua. Conta 1200 professionisti formati. E punta a crescere nel 2023. “Nel contesto della crisi climatica che sta colpendo il pianeta, una delle principali priorità dell’agricoltura è cercare soluzioni innovative. In grado di garantire sostenibilità ambientale ed economica. Abbracciando le nuove prospettive dell’Agricoltura 4.0″, spiegano i promotori dell’iniziativa La piattaforma digitale di i xFarm Technologies semplifica e ottimizza le attività delle aziende agricole. In ogni fase della produzione. Supportando le aziende agricole verso produzioni sempre più efficienti e sostenibili. La filiera agroalimentare estesa, infatti, è un asset di importanza strategica per l’economia del Paese. E genera 294 miliardi di euro di valore aggiunto. Contribuendo al 16,5% del PIL italiano.

Competenze

La trasformazione digitale nel mondo agricolo deve essere sostenuta dall’acquisizione di nuove competenze. E dallo sviluppo di una nuova mentalità. “Ciò passa non solo dal continuo aggiornamento delle capacità tecniche degli operatori già attivi nel settore. Ma anche dalla formazione dei professionisti del domani– aggiungono gli ideatori del progetto-. Proprio da questa consapevolezza xFarm Technologies ha deciso di potenziare anche la propria proposta di formazione. Diventando un supporto soprattutto per le nuove generazioni, futuro e motore di questo settore produttivo sempre più in trasformazione“. xFarm Technologies è consapevole che la tecnologia può essere uno strumento efficace per l’agricoltura solo a una condizione. E cioè “se implementata e utilizzata da risorse adeguatamente formate”. Perciò ha deciso di investire in due percorsi di formazione completamente gratuiti. Pensati da un lato per favorire l’aggiornamento di chi già opera nel settore. E dall’altro per implementare l’offerta formativa degli istituti tecnici agrari. Degli istituti tecnici superiori (ITS). E delle facoltà di Agraria.

Collaborazione

Con il progetto xFarm Education, xFarm Technologies entra, infatti, in scuole e università. Per formare gli studenti sui temi dell’Agricoltura 4.0. Digitalizzando le aziende agricole didattiche aderenti all’iniziativa. Al momento il progetto ha all’attivo la collaborazione con 80 scuole. Per un totale di circa 2000 studenti formati. E l’intenzione è di potenziare questa attività nel corso del 2023. Raggiungendo tutte le regioni italiane. E iniziando ad internazionalizzare il progetto attraverso un ampliamento della platea delle scuole partecipanti.