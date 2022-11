Esce la biografia del missionario don Vittorione, L'Africa, con quasi duecento milioni di fedeli in rapida crescita, costituisce ormai il 17% della cattolicità. L'impegno del Movimento caritativo fondato dal missionario varesino per la cooperazione e lo sviluppo dei popoli indigenti

Africa come vocazione

Dai viaggi in Africa scaturì l’urgenza di portare un aiuto immediato a quelle popolazioni. E così nel 1972, insieme ad alcuni amici, don Vittorio fonda l’associazione Africa Mission. A cui si affianca, dieci anni dopo, l’ong Cooperazione e Sviluppo. Si tratta del “braccio operativo” del Movimento. Che fin da subito realizza nuovi pozzi di acqua potabile in Uganda e ripara quelli esistenti. Ordinato sacerdote nel 1984 dal vescovo di Gulu, monsignor Cipriano Kihangire, don Vittorio fa progredire il Movimento. Migliaia di pozzi realizzati e riabilitati nella regione poverissima del Karamoja, in Uganda. A cui si affiancano numerose altre attività realizzate. Nell’ambito dell’educazione. Della formazione. Del settore socio-assistenziale. Dell’emergenza. E dell’accoglienza.

Il grido della povertà

insegnamento di don Vittorione è sempre forte. Anche a 28 anni di distanza dalla sua scomparsa”, spiega il direttore di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. Aggiunge Carlo Ruspantini: “il suo esempio ci richiama a non essere sordi al grido di chi nel mondo è condannato a diventare sempre più povero. Di chi è ultimo nel diritto ad avere una vita dignitosa. Da guadagnarsi attraverso un lavoro che gli garantisca non un reddito di sussistenza, ma un’esistenza degna. Di chi non ha le stesse opportunità di cura e di tutela della salute per sé e per la sua famiglia. Don Vittorione ci ha insegnato ad ascoltare tutti loro. Ma ci ha insegnato anche che solo il rispetto. La non violenza. E la condivisione portano la vita”. Per questo don Vittorione viene ricordato in tutto il mondo. Oltreché a Piacenza. Dove Africa Mission Cooperazione e Sviluppo è iniziata e ha la sua sede principale. E nelle ramificazioni del Movimento. “L’di don Vittorione è sempre forte. Anche a 28 anni di distanza dalla sua scomparsa”, spiega ildi Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. Aggiunge Carlo Ruspantini: “il suo esempio ci richiama a non esserea diventare sempre più povero. Di chi è ultimo nel diritto ad avere una vita dignitosa. Da guadagnarsi attraverso un lavoro che gli garantisca non un, ma un’esistenza degna. Di chi non ha le stesse opportunità di cura e di tutela della salute per sé e per la sua famiglia. Don Vittorione ci ha insegnato ad. Ma ci ha insegnato anche che solo il rispetto. La non violenza. E la condivisione portano la vita”. Per questo don Vittorione viene ricordato. Oltreché a Piacenza. Dove Africa Mission Cooperazione e Sviluppo è iniziata e ha la sua. E nelle ramificazioni del Movimento.

L’appello di Francesco

Papa Francesco nella presentazione della biografia in uscita di don Vittorio lancia un appello ai lettori. “Lasciatevi ferire dalla sua testimonianza”. ristoratore a Varese. A un certo punto della sua vita smise di dare da mangiare ai ricchi. Per andare a nella presentazione della biografia in uscita di don Vittorio lancia un appello ai lettori. “Lasciatevi ferire dalla su”. Vittorio Pastori (1926-1994), faceva ila Varese. A un certo punto della sua vita smise di dare da mangiare ai ricchi. Per andare a sfamare i poveri del Karamoja in Uganda. Ora esce la sua biografia, in italiano e in inglese. Si intitola ”Don Vittorione l’Africano”, alludendo alla straordinaria stazza del personaggio, 250 chili. Ordinato sacerdote a 58 anni dal vescovo di Gulu Cipriano Kiangire. Il libro è stato scritto dal giornalista Gianni Spartà (Editore Macchione). Ed esce per i 50 anni di Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo. La ong fondata a Piacenza da don Vittorione. E dal vescovo di allora Enrico Manfredini, poi arcivescovo di Bologna.