Con il giuramento del presidente gabonese ad interim, il generale Brice Oligui Nguema, sulla carta si apre una nuova era per il Paese della “Francafrique”, dopo quasi cinquant’anni di potere indiscusso detenuto da una famiglia simil-monarchica come quella dei Bongo. Tra gli esperti del Continente africano, riferisce AdnKronos, sono in tanti, tuttavia, a sospettare che il cambiamento sia più di facciata che di sostanza. E che l’era Oligui, il nuovo ‘uomo forte’ del Gabon , si caratterizzerà soprattutto per la stabilità, specie in campo internazionale, e per la continuità “famigliare” della leadership (non solo perché il presidente ad interim è anche il cugino dell’anziano presidente Ali Bongo destituito). La lettura del “golpe di palazzo” mascherato da colpo di stato militare, sarebbe sostenuta non solo dalle primissime dichiarazioni del generale Oligui, ma anche dalle promesse contenute nel suo discorso d’insediamento e da alcune sue esternazioni, non a caso prontamente rilanciate dalla stampa.

Transizione