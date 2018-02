MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2018, 11:37, IN TERRIS



METEO

Ondata di gelo nella Penisola. Neve a Roma?

L'ondata di freddo potrebbe portare fiocchi bianchi nella Capitale lunedì 26

REDAZIONE

G

li ultimi giorni di febbraio in Italia potrebbero portare la neve anche in pianura, persino su Roma. La bassa pressione semi-stazionaria continua ad influenzare le regioni centro-meridionali, nelle prossime ore anche il Nord Italia, con fiocchi bianchi a bassissime quote. Il sito www.ilmeteo.it annuncia in anteprima una possibile nevicata sulla Capitale per lunedì 26.

Neve giovedì e venerdì

E sempre il sito avvisa che giovedì 23 ed anche venerdì 24 neve diffusa cadrà su gran parte dell'Emilia Romagna fino in pianura. Nevicherà a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza. Neve, ma mista a pioggia, dovrebbe cadere anche sul Veneto. La neve dovrebbe cadere anche sulle colline della Toscana. In Sicilia, Calabria e Puglia, invece, si prevede solo maltempo intenso, con fiocchi bianchi solo ad alta quota.

Fine settimana con gelo russo

Nel fine settimana arriva il Burian. Il gelido freddo russo soffierà su mezza Italia, portando nevicate fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana. Possibile neve anche in Liguria, a Genova. Le temperature saranno davvero glaciali ad inizio settimana: fino a -15 di notte sulla Pianura padana, -1 di giorno. Gelo anche su tutto il Centro, con Roma che toccherà i -5 di notte.