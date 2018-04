LUNEDÌ 23 APRILE 2018, 12:54, IN TERRIS



GOVERNO

Alle 17 Fico al Colle

Verso il mandato esplorativo al presidente della Camera. Salvini: "Il voto degli italiani è chiaro"

FRANCESCO VOLPI

C

ome da previsioni si va verso il mandato esplorativo a Roberto Fico. Sergio Mattarella ha, infatti, convocato il presidente della Camera al Quirinale per le 17.

Perimetro

La scorsa settimana lo stesso ruolo era stato assegnato a Maria Elisabetta Alberti Casellati, che a breve giro di ruota aveva sentito i leader dei partiti della coalizione di centrodestra e quelli del Movimento 5 Stelle, unici interlocutori indicati dal capo dello Stato nel rispetto del risultato elettorale. Bisognerà, quindi, capire se Fico dovrà rivolgersi alle stesse forze politiche o se avrà un margine di manovra più ampio, coinvolgendo anche il Partito democratico.

Salvini

"Con Fico ci incontriamo, spero già domani e gli ribadirò questo: il voto degli italiani è chiaro, il voto dei molisani è chiaro come lo sarà tra qualche giorno il voto dei cittadini del Friuli Venezia Giulia quindi partiamo - aveva detto Matteo Salvini prima che la notizia della convocazione di Fico al Colle diventasse ufficiale -. Si è parlato anche troppo, le imprese e le famiglie non possono aspettare. Noi siamo pronti, ci sediamo attorno ad un tavolo con gli altri e per cinque anni ricostruiamo questo Paese".

In aggiornamento