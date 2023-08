Il primo baluardo per la salvaguardia dell’ecosistema per le generazioni future

La Calabria, grazie alla sua posizione geografica strategica posta al centro del Mar Mediterraneo, ha favorito nel corso dei secoli l’incontro tra svariate civiltà e culture che ne hanno favorito lo sviluppo nel corso delle diverse epoche. Durante la dominazione greca, a partire dall’VIII secolo a.C., il nostro territorio ha raggiunto un periodo di grande splendore, tanto da essere definito successivamente dai romani Magna Grecia. Plinio il Vecchio, ad esempio, nel suo trattato “Naturalis Historia”, ci ricorda che “A Locri inizia la costa d’Italia detta Magna Grecia…il giudizio dei greci [sull’Italia] fu tale che chiamarono una piccola parte di essa Grande Grecia!”. Questo passato glorioso ha ancora oggi una notevole influenza sulla nostra agricoltura e sul nostro allevamento. L’importanza del settore primario nell’economia della Calabria è molto più accentuata rispetto a quella che esso riveste mediamente per l’Italia nel suo insieme: il peso dell’agricoltura in termini di occupazione e di reddito prodotto è pari a circa il doppio di quello medio nazionale; il peso del valore aggiunto agricolo su quello totale calabrese nel corso degli ultimi venti anni si è mantenuto costante, attestandosi ad una percentuale di oltre il 6 %. In particolare, negli ultimi tre lustri, si è avuto un costante incremento del valore aggiunto dell’agricoltura calabrese che, a partire dai primi anni 2000 fino ad oggi, ha fatto segnare un aumento superiore al 20%.

Nell’ottica di valorizzare maggiormente e far conoscere a tutti il nostro patrimonio di eccellenze agroalimentari, in qualità di Acli Terra provinciale di Cosenza di cui mi onoro di essere presidente, insieme al Circolo Acli Giovanni Paolo II di Belvedere Marittimo, il prossimo 5 e 6 agosto, abbiamo organizzato nel centro storico di Belvedere Marittimo, la “Fiera delle Eccellenze Calabresi”, che vedrà l’esposizione e degustazione gratuita dei prodotti enogastronomici di tutto il territorio con la partecipazione di 23 aziende agricole provenienti da tutto il territorio regionale. Seguirà poi un convegno dal titolo “Enogastronomia e sviluppo locale: il caso della Calabria”, in cui diversi esperti si confronteranno in merito alle peculiarità agricole e gastronomiche del nostro territorio. Infine, sempre nella giornata di domenica, parleremo dell’importanza della dieta mediterranea e della tutela della salute attraverso il convegno “Dieta Mediterranea ed eccellenze del territorio”. Il nostro obiettivo è quello di mettere in luce i prodotti più distintivi e qualificanti del nostro territorio e, nello stesso tempo, risaltare il grande lavoro quotidiano degli agricoltori per la tutela delle aree rurali della Calabria. Loro rappresentano il primo baluardo per la salvaguardia dell’ecosistema per le generazioni future.