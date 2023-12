Il Natale ci aiuti a riflettere sull’importanza di salvaguardare ogni vita

Il Santo Natale, per molti di noi, rappresenta la festa della famiglia, in cui ci riuniamo con gli affetti più cari in pace e serenità. Purtroppo, però, non è così per tutti: in questo periodo, le coppie in crisi, sembrano acuire la conflittualità precedentemente latente e, di conseguenza, il numero degli episodi di violenza domestica, sia fisica che morale, tende ad incrementare vertiginosamente. Ciò accade perché, i coniugi e i conviventi, in questo periodo dell’anno, passano più tempo insieme alimentando, ove i rapporti sono già deteriorati, le occasioni di conflittualità prima sopita. Purtroppo, il Natale di queste famiglie in crisi, con un uomo violento al suo interno, in molti casi, tende a isolare la vittima e, di conseguenza, le impedisce di vedere i propri parenti, trasformando così un momento di festa e amore in tristezza e solitudine.

Purtroppo, quest’anno, porta con sé un bilancio sempre più drammatico in materia di violenza sulle donne e femminicidi: 110 donne sono state uccise da uomini che dicevano di amarle. Dietro a questa cifra ci sono storie di sofferenze immani e vite spezzate per le quali, l’intera società, è chiamata ad agire immediatamente contribuendo a generare un nuovo paradigma culturale che metta l’amore e il rispetto reciproco al centro di ogni relazione affettiva.

Auspico che, il Natale, possa servire a tutti noi per riflettere su questo tema e sulla salvaguardia della vita in ogni sua forma. La violenza contro le donne è il simbolo più terribile del nichilismo e va estirpata in ogni modo attraverso la forza dell’amore. Papa Francesco, in un pensiero di grande lungimiranza, ci ha ricordato che “esercitare violenza contro una donna o sfruttarla non è un semplice reato, è un crimine che distrugge l’armonia, la poesia e la bellezza che Dio ha voluto dare al mondo”. Tutti noi, con il nostro impegno quotidiano, dobbiamo impegnarci per valorizzare la bellezza della fraternità reciproca attraverso la tutela delle donne, in questo modo, lo spirito autentico del Natale potrà trionfare.