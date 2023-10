Mutui: la grave situazione delle famiglie italiane

La situazione attuale sul fronte dei mutui e dell’aumento degli interessi, soprattutto per quelli a tasso variabile, è molto grave per le famiglie italiane. Si pensi che, in media, si è verificato un incremento di più di tremila euro annui che ha impoverito ancora di più coloro che hanno contratto un mutuo a tasso variabile, ma anche quelli a tasso fisso. Quest’ultimo è quello che può essere utilizzato dalle giovani copie che vogliono mettere su casa e famiglia, saranno colpiti da dei debiti con un tasso molto alto. In Italia si parla molto di denatalità, ma si fa poco o niente per aiutare le famiglie che si vogliono costituire, ciò è molto grave.

Bisognerebbe che l’esecutivo intervenga in misura maggiore e più incisiva sui mutui delle giovani generazioni che vogliono mettere su casa. Inoltre, si consideri che affittare un appartamento costa moltissimo e ci troviamo di fronte a una situazione molto difficile. È necessario immettere risorse per supportare per le famiglie e, nello stesso tempo, intervenire sulle banche affinché si comportino in maniera diversa. Non devono aumentare in maniera indiscriminata le rate dei mutui ma, semmai, dovrebbero agire con ulteriori facilitazioni.