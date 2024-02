Il ruolo della famiglia, soprattutto in questo periodo connotato dall’emergere di nuove fragilità economiche e sociali, è sempre più imprescindibile. Nella vita di ciascuno di noi, la famiglia, ha sempre costituito e costituisce sempre un porto sicuro per superare i momenti di difficoltà: ci accompagna nella crescita, ci consiglia quando abbiamo dei dubbi, ci aiuta ad assumere le decisioni più importanti, ci corregge, gioisce con noi quando abbiamo successo e, ogni nostro familiare, spera sempre nel meglio per noi. Quindi, la famiglia e l’amore insito in essa, costituiscono un faro per il miglioramento della nostra quotidianità e per quella di coloro che incontriamo sulla nostra strada.

Papa Francesco, in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie, in un messaggio sempre di estrema attualità, ci ha ricordato che, la famiglia, “è il luogo dove s’impara ad amare e a uscire da sé stessi”. Questo pensiero rappresenta il fulcro del bellissimo appello del Santo Padre che, nel corso del suo pontificato, ci ha spesso esortato ad “annunciare con gioia la bellezza di essere famiglia”. Quindi, ognuno di noi deve sforzarsi per far sì che le famiglie siano sempre una palestra di valori positivi, quali la reciprocità e la solidarietà vicendevole contro ogni avversità che la vita ci pone di fronte.

La chiave di tutto però, deve e dovrà essere racchiusa nel dialogo intergenerazionale, che dovrà trovare nel prisma della famiglia la sua attuazione più profonda attraverso un confronto costante e serrato, il cui unico obiettivo sarà l’accrescimento del bene comune e della fraternità nella loro accezione più elevata. Occorrono pertanto adeguate politiche di sistema tese a valorizzare sempre di più la funzione sociale delle famiglie di fronte alle sfide che il futuro ha in serbo per noi. Nessuno deve essere lasciato solo.