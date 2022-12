Come sarà il Natale sotto il profilo dei consumi

L’economia italiana si sta leggermente riprendendo, però non va ancora molto bene. Le famiglie italiane continuano ad avere risposte negative per quanto riguarda il proprio potere d’acquisto in quanto, le bollette non scendono ma, in alcuni casi, si rischia che il loro costo diventi ancora più alto rispetto a quello, già stratosferico, raggiunto nel corso degli ultimi mesi. Inoltre, l’elemento che mi fa pensare a un dato di grande negatività, è l’aumento dei prezzi dei beni di consumo utilizzati dalle famiglie, in particolare di quelli agroalimentari, il cui incremento è continuo e sono ciò che andrà ad incidere maggiormente sul benessere e sullo stato economico delle stesse.

Oltre a ciò, sussistono anche altre questioni. Ad esempio, siamo molto d’accordo con quanto detto dal Censis nella sua ultima indagine, ossia l’attuale stato di melanconia delle famiglie italiane a causa dell’indeterminatezza delle prospettive e del futuro, legata anche alla guerra in corso in Ucraina ed ai relativi movimenti geopolitici. Quindi, il Santo Natale, per via dei consumi e per lo stato delle famiglie, sarà piuttosto freddo sotto il profilo materiale. Spero però che non lo sia dal punto di vista dello spirito, per il messaggio che il Natale ci dona. Tale, in sintesi, è la situazione del paese, ci auguriamo che, attraverso gli investimenti del Pnrr, la situazione possa migliorare. In riguardo a ciò, un’altra notizia negativa, è rappresentata dal fatto che potremo andare in contrasto con l’Europa e di conseguenza, non ottenere tutti gli investimenti necessari per via delle scelte che si stanno compiendo. Ci auguriamo che ciò non avvenga e che, i progetti di investimento, siano effettuati e realizzati.