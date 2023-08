Come realizzare un sistema economico più etico

La creazione di un sistema economico più etico e in grado di far fronte alle disuguaglianze crescenti si realizza primariamente attraverso l’aiuto alle famiglie più fragili. Questo è un tema di carattere sociale di primaria importanza a cui le istituzioni e la società civile devono dare risposte adeguate. Oltre a ciò, c’è anche una questione di carattere squisitamente economico: il mercato e i suoi andamenti lo fanno la stragrande maggioranza delle famiglie e non i redditi più elevati. Ciò si fa invece aiutando le famiglie in condizione di fragilità attraverso politiche del lavoro adeguate, sussidi mirati e facendo si che, determinati tipi di tassazione, non vadano a colpire le persone in difficoltà economica.

Inoltre, occorre che venga data la possibilità al Terzo Settore che, quotidianamente svolge una grande attività in favore di chi è in difficoltà ed è pieno di persone è realtà associative che vogliono aiutare le famiglie più deboli, di svilupparsi e di incrementare la propria opera di prossimità alle fragilità. Questo è un punto fondamentale per uno sviluppo più eguale nonché etico e maggiormente attento all’economia del paese a 360 gradi.