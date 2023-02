Come dar vita a un nuovo sviluppo del sistema Paese

Lo sviluppo e la progressione di ogni Paese, dal punto di vista sociale ed economico, dipendono anche e soprattutto, dalla situazione e dalle opportunità che vengono date ai giovani. E’ assolutamente necessario che vengano messi in condizione di accedere agevolmente al mondo del lavoro affinché trovino un’occupazione che sia in linea con le loro capacità. Creare i presupposti per dare loro un impiego è fondamentale, in quanto, l’attività lavorativa dà la soddisfazione di svolgere un ruolo attivo nel paese e, qualora ciò non sia immediatamente possibile, devono essere fornite loro le adeguate misure di sostegno al reddito.

In particolare, i giovani devono essere messi nella posizione di poter studiare, attraverso un’elevata qualità della didattica e con gli strumenti più adeguati affinché, una volta usciti dalle istituzioni scolastiche, possano trovare immediatamente un lavoro. Per fare ciò servono degli investimenti congrui ad ogni livello, ad esempio attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio conosciuto come Pnrr, che prevede apposite politiche attive per il lavoro e i giovani. Deve essere questa la strada maestra per dare vita a un nuovo sviluppo del sistema paese, nonché per poter dare una risposta consona ai giovani e anche a tutte le famiglie perché, se i figli lavorano, indubbiamente si creano i presupposti per costruire le basi una migliore condizione economica e di vita per l’intero paese.