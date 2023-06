La Polizia di Stato accanto ai bambini. Questore Capocasa: “Il poliziotto, vostro amico, sempre a disposizione”

“Un caro saluto a tutti i bambini e ragazzi presenti del centro estivo di San Nicolò. Ricordatevi sempre che il poliziotto è un vostro amico, sentitelo come un amico in più che avete accanto. Il poliziotto infatti è sempre presente ed è sempre a vostra disposizione! Oggi vivrete una bellissima giornata con le donne e gli uomini della Polizia di Stato che sono venuti qui nel vostro oratorio proprio per voi”.

Così il Questore di Ancona, il dottor Cesare Capocasa, nel suo saluto agli oltre 150 bambini e adolescenti del centro estivo dell’oratorio Carlo Acutis della parrocchia di San Nicolò di Fabriano (AN) guidata dal parroco don Aldo Buonaiuto.

La Polizia di Stato ha voluto regalare un momento di gioia e formazione ai bambini, animatori ed aiuto animatori accorsi numerosi nel grande campetto da calcio dove hanno assistito alle dimostrazioni delle varie specialità della Polizia di Stato della provincia di Ancona: la stradale, il gruppo Cinofili, gli artificieri e la Scientifica.

Il fine è stato quello di divertire e al contempo di far conoscere gli strumenti e le modalità operative delle specialità del Corpo della Polizia di Stato. Un’importante iniziativa di prossimità voluta dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa.

Presenti, oltre la parroco don Aldo: il vice questore della Questura di Ancona, Marina Pepe; il Commissario capo di Fabriano, Angelo Sebastianelli; il dirigente delle volanti di Ancona, Caleb Brustenga insieme a diversi colleghi di Ancona e Fabriano.

“Grazie don Aldo perché ci permetti di passare con voi questo momento. E’ bello vedervi qui. Siete tantissimi! Per noi è un giorno di festa. Spero vi siano piaciute le dimostrazioni. Una giornata che spero sia divertente ma anche istruttiva per farvi comprendere cosa fa la Polizia di Stato e come possiamo aiutarvi quando eventualmente siete in difficoltà”. Questi i saluti ai presenti del vice questore della Questura di Ancona, Marina Pepe.

Dopo l’introduzione, gli agenti del commissariato di Ancona hanno realizzato delle dimostrazioni pratiche delle varie specialità: dalle Volanti, al gruppo Cinofili, agli Artificieri fino alla Scientifica.

Il vice ispettore Giambattista Trombetti ha mostrato le specificità della volante della Polizia, “un auto che corre veloce” e che – oltre ai lampeggianti e alle sirene – ha un ricco equipaggiamento: il giubbotto antiproiettile, il metal detector, un mitra e i sedili posteriori blindati.

I bambini hanno avuto occasione di osservare da vicino e di entrare nella volante della Polizia, con loro grande stupore. Uno dei piccoli ha fatto anche partire le sirene.

Grande gioia da parte di tutti all’esibizione del Gruppo Cinofili. Dopo la presentazione di come vengono scelti ed addestrati i cani – che devono essere di indole equilibrata e molto giocherellona – hanno realizzato un’esercitazione davanti ai bambini con un cane antidroga.

L’agente ha nascosto un pacchetto in un nascondiglio ed ha poi chiesto al cane di trovarla. Questi lo ha individuato subito ed ha aspettato il ‘premio’ da parte del suo conduttore. Un altro cane poliziotto ha salutato i bambini lasciandosi accarezzare per la felicità di tutti i presenti.

Stupore e curiosità tra i presenti nel vedere all’opera il robottino del gruppo Artificieri. Gli Artificieri costituiscono un reparto specializzato della Polizia di Stato che si occupa di emergenze in presenza di organi di esplosioni, ma anche della messa in sicurezza dell’area e del disinnesco di ordigni.

Il robot utilizzato per disinnescare gli ordigni a distanza di sicurezza viene manovrato da remoto attraverso un complesso telecomando. Utilizza un fortissimo getto d’acqua ed è in grado di manipolare gli oggetti per spostarli in luogo sicuro. Piccolo e compatto, con delle grandi ruote cingolate, ha stimolato la curiosità di tutti i presenti.

Il Gruppo della Scientifica ha spiegato in parole semplici il proprio operato sulle varie scene del crimine, come viene rintracciato un ladro o un malvivente in fuga, come funziona la ricostruzione facciale e l’importanza della sicurezza. Infine, ogni bambino ha avuto modo di scoprire come vengono raccolte e catalogate le impronte digitali: ognuno ha lasciato le proprie poi consegnate in un cartoncino ricordo.