Usa: l’uragano Idalia si rafforza a categoria 3. Paura in Florida

L'uragano Idalia sta per arrivar in Florida. Joe Biden ha parlato con Ron DeSantis garantendogli "tutto l'aiuto necessario per fronteggiare Idalia"

L’uragano Idalia ha raggiunto la categoria 3 con venti fino a 192 km orari mentre sta per toccare la costa occidentale della Florida. Biden promette aiuti a De Santis. Intanto il North Carolina dichiara lo stato d’emergenza.

Usa: Idalia si rafforza, categoria 3, in arrivo in Florida

L’uragano Idalia ha raggiunto la categoria 3 con venti fino a 192 km orari mentre si avvicina, questa mattina, alla costa occidentale della Florida: lo rende noto il National Hurricane Center, come riporta la Cnn. “Idalia è un uragano di categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson. Si prevede un ulteriore rafforzamento e si prevede che Idalia diventi un uragano di categoria 4 prima di raggiungere la costa di Big Bend in Florida questa mattina”, si legge in un comunicato del National Hurricane Center statunitense.

Florida: ordine di evacuazione per 12 contee

Sono dodici le contee della Florida che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione in vista dell’arrivo dell’uragano Idalia previsto per domani. Lo riferisce la Cnn. Al momento la tempesta è stata classificata come un fenomeno di categoria 1 con venti massimi fino a 128 chilometri ma entro domani diventerà un potente uragano di categoria 3. Il governatore dello Stato, Ron DeSantis, ha esortato tutti a “mettersi al sicuro, anche in un hotel o a casa di amici”. “Sarà un uragano importante”, ha dichiarato.

Biden, fornirò a DeSantis tutto l’aiuto contro l’uragano Idalia

Joe Biden ha parlato con il governatore della Florida Ron DeSantis e gli ha garantito “tutto l’aiuto necessario per fronteggiare l’uragano Idalia”. Lo ha detto il presidente americano ai giornalisti alla Casa Bianca dopo il suo bilaterale con il presidente del Costa Rica Rodrigo Chaves. “Siamo in costante contatto”, ha aggiunto Biden dicendosi “molto preoccupato”.

North Carolina dichiara stato d’emergenza per l’uragano Idalia

La North Carolina ha dichiarato lo stato di emergenza in vista del passaggio dell’uragano Idalia oggi e giovedì. Lo ha annunciato il governatore Roy Cooper assicurando che le autorità “stanno monitorando il suo percorso e il potenziale impatto sullo Stato”.

