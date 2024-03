La liberazione da parte di Hamas degli ostaggi malati, anziani e donne: questo è l'ostacolo che si frappone in questo momento all'avvio della tregua di 6 settimane

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 154. Gli Usa accusano Hamas di non volere liberare gli ostaggi israeliani tenuti a Gaza impendendo di fatto la possibilità di una tregua di 6 settimane ai combattimenti. Biden, nel suo discorso sullo stato dell’Unione, ha assicurato che manderà gli aiuti via mare.

Usa: Hamas si rifiuta di liberare ostaggi malati e donne

Alti funzionari dell’amministrazione Biden hanno accusato Hamas di ostacolare un accordo di cessate il fuoco di 6 settimane con Israele rifiutandosi di rilasciare gli ostaggi malati, anziani e donne che tiene prigionieri a Gaza. Lo riferisce il Times of Israel. “Oggi potrebbe esserci un cessate il fuoco di 6 settimane se Hamas accettasse di rilasciare gli ostaggi vulnerabili, tra cui donne, anziani, malati e feriti”, ha detto un funzionario vicino al dossier chiedendo l’anonimato. “La liberazione di malati, anziani e donne: questo è l’ostacolo che si frappone in questo momento”, ha aggiunto un altro funzionario.

Israele:in assalto tir di aiuti, spari solo contro sospetti

L’esercito israeliano (Idf) ha dichiarato che, in seguito all’indagine sull’assalto ai camion di aiuti a Gaza alla fine di febbraio che ha causato la morte di 104 palestinesi, le truppe “non hanno sparato contro il convoglio umanitario, ma hanno sparato contro un certo numero di sospetti che si sono avvicinati alle forze israeliane rappresentando una minaccia per loro”.

Biden: esercito Usa creerà un molo per gli aiuti a Gaza

“Darò ordine alle forze armate statunitensi di condurre una missione di emergenza per creare una banchina temporanea nel Mediterraneo, sulla costa di Gaza, che possa ricevere grandi navi che trasportano cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei ma non ci saranno truppe americane sul campo”: lo ha annunciato Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione, ammonendo però che anche Israele “deve fare la sua parte”, “consentire maggiori aiuti a Gaza e garantire che gli operatori umanitari non si trovino nel fuoco incrociato”.

Fonte: Ansa