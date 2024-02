Gli Usa hanno abbattuto in Yemen 10 droni degli Houthi che "rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e militari statunitensi" nel Mar Rosso

Situazione complessa nel Mar Rosso, dove un missile lanciato dallo Yemen ha colpito un’altra nave mercantile al largo delle coste del Paese. L’esercito americano ha annunciato di aver distrutto dieci droni d’attacco e un posto di comando di terra appartenenti ai ribelli Houthi durante attacchi condotti nello Yemen.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha incontrato il suo omologo britannico Grant Shapps al Pentagono per colloqui sulle minacce alla sicurezza in Medio Oriente.

Usa: “Distrutti dieci droni Houthi nello Yemen”

L’esercito americano ha annunciato di aver distrutto dieci droni d’attacco e un posto di comando di terra appartenenti ai ribelli Houthi durante attacchi condotti nello Yemen. Tali droni “rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e militari statunitensi nella regione”, ha affermato in una nota il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom). Poco prima lo stesso Centcom aveva comunicato di aver abbattuto tre droni iraniani e un missile houthi sul Golfo di Aden.

Austin riceve Shapps, sforzi comuni contro attacchi Houthi

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha incontrato il suo omologo britannico Grant Shapps al Pentagono per colloqui sulle minacce alla sicurezza in Medio Oriente, ha detto il Dipartimento della Difesa americano. Austin e Shapps hanno discusso questioni tra cui “i crescenti attacchi da parte di gruppi di miliziani allineati con l’Iran contro le truppe statunitensi in Medio Oriente” e “gli attacchi illegali degli Houthi alle navi internazionali nel Mar Rosso”, così come l’assistenza umanitaria a Gaza e il sostegno all’Ucraina. Lo ha detto in un comunicato il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder.

“Austin ha ringraziato Shapps per il fermo sostegno e la leadership del Regno Unito negli sforzi della coalizione volti a scongiurare ulteriori aggressioni degli Houthi, difendendo al tempo stesso le navi mercantili e internazionali che esercitano i diritti e le libertà di navigazione”, ha spiegato Ryder riferendosi agli attacchi alle navi da parte dei ribelli yemeniti appoggiati dall’Iran.

Fonte: Ansa