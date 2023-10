La malaria è una malattia parassitaria che, specie nelle zone endemiche, può essere mortale. Secondo Unicef, essa “ancora uccide un bambino sotto i cinque anni ogni minuto”. La malaria è altamente endemica in Africa, dove si verificano il maggior numero di casi e di decessi. È invece presente con diversi gradi di endemia in Paesi del Sud-est asiatico, del Medio Oriente e dell’Asia Centrale, del Pacifico occidentale e dell’America centrale e meridionale. Il nuovo vaccino, l’R21/Matrix-M, nasce da 35 anni di ricerche.

Unicef: “Al via la fornitura globale del nuovo vaccino contro la malaria”

L’Unicef ha annunciato oggi un accordo per garantire la fornitura del secondo vaccino contro la malaria al mondo, l’R21/Matrix-M. “L’accordo rappresenta un’importante pietra miliare per soddisfare l’elevata richiesta di dosi di nuovi vaccini contro la malaria, una malattia che ancora uccide un bambino sotto i cinque anni ogni minuto”, sottolinea una nota dell’Unicef. L’accordo a lungo termine firmato con Serum Life Sciences per il periodo 2024-2028 è subordinato alla pre-qualificazione del vaccino da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità.

“È straziante e inaccettabile che quasi mezzo milione di bambini muoia ogni anno di malaria. Questo accordo è un passo fondamentale per proteggere un maggior numero di bambini da questa malattia mortale”, ha dichiarato il direttore della Supply Division dell’Unicef, Leila Pakkala. In base all’accordo quadriennale, l’Unicef prevede di iniziare a fornire il vaccino R21/Matrix-M a metà del 2024 e di iniziare le vaccinazioni nello stesso periodo. Questo accordo si aggiunge al lavoro dell’Unicef per espandere l’accesso ai vaccini contro la malaria e integra il primo vaccino contro la malaria RTS,S, che rappresenta un punto di riferimento. L’inizio delle consegne di RTS,S è previsto per la fine del 2023.

I vaccini contro la malaria R21/Matrix-M e RTS,S sono il risultato di 35 anni di ricerca e sviluppo. Sono i primi vaccini sviluppati contro una malattia parassitaria. Entrambi agiscono contro il Plasmodium falciparum, il parassita della malaria più letale a livello globale e il più diffuso in Africa. I vaccini rappresentano un’aggiunta fondamentale al pacchetto di misure per la lotta contro la malaria.

L’Unicef, ricorda la nota, “è il più grande singolo acquirente di vaccini al mondo, con oltre 2 miliardi di dosi di vaccini all’anno per le vaccinazioni di routine dei bambini e la risposta alle epidemie per conto di quasi 100 Paesi. Questo acquisto del vaccino contro la malaria R21/Matrix-M contribuirà a incrementare la fornitura globale e ad accelerare l’accesso equo al vaccino contro la malaria per i bambini e le famiglie”.

Fonte: AgenSIR