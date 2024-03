L’Unicef ha segnalato una grave crisi in Ucraina, con 2,9 milioni di bambini bisognosi di aiuto. Molti adolescenti mostrano sintomi di disturbi del sonno e problemi mentali.

L’organizzazione ha fornito aiuti medici, attrezzature sanitarie e supporto psicologico. Inoltre, ha garantito accesso a servizi igienici e idrici sicuri per centinaia di migliaia di persone. È però necessario un impegno continuo per affrontare le gravi necessità dei bambini colpiti dalla crisi in corso.

Unicef: “In Ucraina milioni di minori necessitano di sostegno psicologico”

In Ucraina, 2,9 milioni di bambini hanno bisogno di aiuto. Secondo i dati di una recente indagine, la metà dei ragazzi tra i 13 e i 15 anni ha problemi a dormire e uno su cinque ha pensieri intrusivi e flashback. Tre quarti dei bambini e dei giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni hanno recentemente dichiarato di aver bisogno di sostegno emotivo o psicologico. Il 40% dei bambini dell’Ucraina non può accedere a un’istruzione continuativa a causa della mancanza di strutture. È l’allarme lanciato oggi dall’Unicef, che riferisce di bambini feriti ieri a Kharkiv e a Kiev il 25 marzo. Anche le istituzioni scolastiche, secondo le notizie, sono state danneggiate nelle regioni di Kharkiv, Kherson e Sumy.

La risposta Unicef

In risposta a questi enormi bisogni, l’Unicef a febbraio ha fornito aiuti medici e attrezzature per sostenere l’accesso all’assistenza sanitaria di 78.000 bambini e persone che se ne prendono cura, per un totale di 237.662 persone sostenute finora quest’anno. Ha poi acquistato e consegnato 242 generatori alle strutture sanitarie di tutto il Paese per garantire l’indipendenza energetica e consentire un funzionamento ininterrotto in caso di blackout.

Finora, in questa stagione invernale, l’Unicef ha fornito vestiti invernali caldi a 74.862 bambini, tra cui 36.452 bambine, e ha fornito denaro per la preparazione all’inverno a 15.961 bambini di 5.218 famiglie; ha inoltre consegnato 1.395 frigoriferi per la conservazione dei vaccini a 1.020 strutture sanitarie in 23 regioni.

È stato fornito inoltre sostegno psicosociale e per la salute mentale a 117.678 ragazze, ragazzi e donne, tra cui 4.046 bambini con disabilità, per un totale di 169.906 persone raggiunte quest’anno, distribuiti libri di testo a caratteri grandi per i bambini con disabilità visive e un supporto audio per i libri di testo in lingua inglese.

Nel 2024, l’Unicef ha garantito l’accesso continuo a servizi idrici e igienici sicuri a 691.496 persone attraverso la riparazione e la riabilitazione delle reti idriche e sanitarie e la fornitura di aiuti e attrezzature alle aziende idriche. Sono state fornite forniture idriche e igieniche a 1.139.796 persone.

Fonte: AgenSIR