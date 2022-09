Uccisa Hadith Najafi, la ragazza simbolo delle proteste in Iran

Hadith Najafi, la ragazza simbolo delle proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, è stata a sua volta uccisa a Karaj. Lo riferiscono vari social e in particolare la giornalista iraniana Masih Alinejad sul suo profilo Twitter: “Sua sorella mi ha detto che aveva solo 20 anni ed è stata uccisa da 6 proiettili nella città di Karaj”.

Era diventato virale il video nel quale la bionda Hadith, senza velo, si legava i capelli prima di prendere parte a una manifestazione.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets. #HadisNajafi , 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces. Be our voice. #مهسا_امینی pic.twitter.com/NnJX6kufNW

Alinejad, in particolare, ha postato un video del funerale di Najafi, scrivendo che la giovane è stata “uccisa a colpi di arma da fuoco per strada dalle forze di sicurezza per aver protestato”. “Hadis era una ragazza dal cuore gentile e adorava ballare. Stava protestando contro la brutale morte di Mahsa Amini. Il suo crimine: volere la libertà”, ha aggiunto Alinejad.

Do you really want to know how Iranian morality police killed Mahsa Amini 22 year old woman? Watch this video and do not allow anyone to normalize compulsory hijab and morality police.

The Handmaid's Tale by @MargaretAtwood is not a fiction for us Iranian women. It’s a reality. pic.twitter.com/qRcY0KsnDk

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 16, 2022