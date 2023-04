Turchia: trovata morta la pallavolista italiana Julia Ituma, è caduta dalla finestra

Tragedia nel mondo della pallavolo femminile. Julia Ituma, 18 anni, pallavolista dell’Igor Gorgonzola di Novara, è morta la scorsa notte ad Istanbul, cadendo da una finestra dell’albergo dove alloggia la squadra.Lo confermano fonti del club e della federpallavolo.

La caduta e la morte

La ragazza, italiana di origini nigeriane, era in Turchia con le compagne dove aveva giocato in Champions League il ritorno dei quarti. Julia Ituma, che giocava nel ruolo di opposto, era scesa in campo ieri sera nella partita persa 3-0 da Novara contro l’Eczacibasi Istanbul. La giovane era alla prima stagione con la squadra novarese dopo essere uscita dal Club Italia.

Julia Ituma era nata l’8 ottobre 2004 a Milano, da genitori di origine nigeriana. Alta 1,92 centimetri. Dopo avere militato nel Club Italia, in A2, nell’estate del 2022 era arrivata all’Igor Gorgonzola Novara in A1. Sempre lo scorso anno aveva vinto l’Europeo Under 19 con la maglia azzurra della Nazionale Italiana. Negli anni in campo dal ruolo di schiacciatrice si era trasformata in opposto. Tra i suoi punti di forza il salto e la battuta. Era iscritta a un liceo sportivo di Milano Nel suo palmares vantava diversi titoli con le giovanili azzurre, tra i quali l’oro mondiale under 20 nel 2021, e nel 2022 quello europeo con l’Under 19 e ancora l’oro alle Olimpiadi giovanili.

Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana. pic.twitter.com/XTbqsEZ0zs — Mauro Berruto (@mauroberruto) April 13, 2023

Berruto: “Sono sconvolto”

“Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara”: e’ il tweet di Mauro Berruto, ex ct della nazionale di pallavolo e attuale responsabile sport del Pd, alla notizia della morte a Istanbul di Julia Ituma, 18enne pallavolista di Novara. “Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”, aggiunge Berruto.

Fonte: Ansa