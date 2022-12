Tunisia, rapporto sulla violenza sulle donne: 769 segnalazioni in 10 mesi

Il numero verde 1899 messo a disposizione dal ministero tunisino della Famiglia ha ricevuto dall'inizio dell'anno alla fine di ottobre 5.343 segnalazioni, di cui 769 catalogate come violenze contro donne

E stato pubblicato stamane il bollettino sulle violenze contro le donne Tunisia. Lo ha reso noto il ministero tunisino della Famiglia, che ha instituito un numero verde, nell’ambito della campagna nazionale contro la violenza di genere.

Il numero verde 1899 messo a disposizione dal ministero tunisino della Famiglia ha ricevuto dall’inizio dell’anno alla fine di ottobre 5.343 segnalazioni, di cui 769 catalogate come violenze contro donne. Lo ha reso noto lo stesso ministero nell’ambito della campagna contro la violenza di genere. Le statistiche mostrano tra l’altro che 215 segnalazioni sono state fatte da donne laureate e 21 da analfabete. Le donne di età compresa tra 30 e 39 anni erano 247, quelle nella fascia di età 40-49 anni 194 e quelle tra 20 e 29 anni 117. Diciotto donne avevano meno di 20 anni, mentre altre 87 non hanno rivelato la loro età. Il numero verde ha fornito assistenza legale a 737 donne e sostegno psicologico a 60 donne. Sedici donne sono state accolte in centri specializzati, a due è stata fornita assistenza sociale e ad altre due assistenza medica.

Tunisia: sventa una partenza di migranti verso Italia

La Guardia costiera tunisina ha bloccato ieri al largo di Monastir un’operazione di migrazione clandestina verso le coste italiane: sono state tratte in salvo 22 persone, tra cui tre bambini e un giovane siriano, che si trovavano a bordo di un’imbarcazione in difficoltà. Lo ha riferito il sindacato distrettuale della base marittima di Monastir, come riportato dalla radio Mosaique Fm. I migranti soccorsi sono stati trasferiti al porto di Sayada (Monastir) e consegnati agli agenti della Guardia nazionale.

Fonte: Ansa