Tumore al seno: al via una nuova campagna pubblicitaria

In occasione della Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico del prossimo 13 ottobre l’associazione Europa Donna e altre realtà attive in oncologia, lanciano la campagna pubblicitaria ‘Una Volta Per tutte’

Una Volta Per tutte

Il tumore al seno è la neoplasia più frequente in Italia e oltre 52 mila donne convivono con una forma metastatica. Restano però scarse le conoscenze sulle forme avanzate della patologia. In occasione della Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico che si celebrerà il prossimo 13 ottobre, l’associazione Europa Donna, insieme ad altre realtà attive in oncologia, lancia la campagna pubblicitaria ‘Una Volta Per tutte’. “Nel 2022, in Italia, sono state stimate 55.700 nuove diagnosi di cancro del seno, il 7% è metastatico all’esordio e circa il 20% sviluppa metastasi nei 5 anni successivi alla diagnosi.

Ascoltare le richieste delle donne

È fondamentale sensibilizzare la popolazione su questi temi, sia per illustrare la complessità del trattamento, sia per evidenziare i grandi passi da gigante fatti dalla ricerca e dai progressi ottenuti grazie alle nuove terapie“, spiega Saverio Cinieri, Presidente nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), tra i promotori della campagna. “Le pazienti con malattia metastatica devono essere prese in carico da un team multidisciplinare, cioè dai centri di senologia, in grado di intercettare e soddisfare il loro bisogno di cura globale e duraturo”. La campagna sarà diffusa su tv, radio, cinema, stampa e affissioni. “Quest’anno vogliamo puntare sull’ascolto delle richieste delle donne con tumore al seno metastatico, attraverso delle immagini forti che spiegano come ad oggi i loro diritti e bisogni risultino ancora inascoltati”, commenta la presidente di Europa Donna Italia, Rosanna D’Antona.

Fonte: Ansa