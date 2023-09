Terremoto a Marradi: nuova scossa 3.2, richiudono le scuole

Nuova notte di scosse di terremoto a Marradi, comune in provincia di Firenze colpito due giorni fa da un sisma di magnitudo 4.9. Richiudono le scuole in via precauzionale

Nuova notte di scosse di terremoto a Marradi, comune in provincia di Firenze colpito due giorni fa da un sisma di magnitudo 4.9. Dalla mezzanotte l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato già almeno 12 scosse, la più forte delle quali di magnitudo 3.2 alle 00:50. E un’altra di magnitudo 3 è avvenuta all’1:02. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Le verifiche tecniche di ieri hanno evidenziato l’esistenza di una decina di abitazioni inagibili a Marradi in seguito alla sequenza sismica, con circa venti persone sfollate. Oggi nel paese dell’Appennino tosco-romagnolo riapriranno le scuole.

Scuole chiuse anche oggi a Marradi (Firenze), epicentro del terremoto di magnitudo 4.9 di lunedì scorso, dopo che ieri ne era stata decisa la riapertura. “Visto l’andamento dello sciame sismico di questa notte – comunica il Comune sulla sua pagina Facebook -, in via precauzionale si predispone nuovamente la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Marradi per la giornata di oggi mercoledì 20 settembre”.

Fonte: Ansa