Terremoto 3.7 a Poggibonsi. Giani: “In corso verifiche dei danni”

Un altro terremoto scuote oggi l’Italia. Nella notte una scossa di magnitudo 3.1 si è verificata sul vulcano Etna, In Sicilia. Questa mattina un sisma di magnitudo 3.7 ha interessato il Senese, in Toscana, ma è stato avvertito anche a Firenze.

Scossa di terremoto a Poggibonsi magnitudo 3.7

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita in provincia di Siena. L’epicentro, secondo i dati dell’Ingv, è stato registrato 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata nettamente avvertita anche a Firenze.

Giani: “In corso verifiche dei danni”

“Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto”. Lo scrive sui social il presidente della Toscana Eugenio Gianni dopo la scossa di terremoto registrata alle 12:19, con epicentro a Poggibonsi, nel Senese.

Caduti intonaci del battistero del Duomo di Siena

Alcuni intonaci del Battistero del Duomo di Siena sono caduti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Poggibonsi. Gli accertamenti per stabilire eventuali danni anche all’interno del Duomo, che nel frattempo è stato evacuato, cominceranno a breve. In via precauzionale sono state chiuse alle auto e ai pedoni alcune vie del centro storico.

Fonte: Ansa