Un sommergibile da turismo è disperso nell'Oceano Atlantico da domenica scorsa: sono in atto le ricerche per salvare le 5 persone a bordo

Un piccolo sommergibile, usato come mezzo per portare turisti a osservare il relitto del Titanic nelle profondità dell’Atlantico, è disperso da domenica scorsa. Secondo gli esperti, i passeggeri – cinque in tutto – hanno “fra le 70 e le 96 ore di ossigeno disponibile”.

Sommergibile da turismo disperso nell’Oceano: in pericolo 5 persone

E’ corsa contro il tempo per tentare di localizzare il piccolo sommergibile disperso da domenica nell’Oceano Atlantico e salvare le cinque persone a bordo. Fra queste anche un uomo d’affari pachistano, Shahzada Dawood, e suo figlio Suleman, secondo un comunicato diffuso dalla famiglia, anticipato da Sky News.

Gli altri tre passeggeri a bordo del batiscafo Titan sono il miliardario britannico 58enne Hamish Harding, il numero uno dell’azienda proprietaria dell’imbarcazione – la OceanGate Expedistions – Stockton Rush e il pilota di sommergibili francese Paul-Henry Nargeolet. Hanno un’autonomia di ossigeno disponibile “fra 70 e 96 ore”, secondo i calcoli dell’ammiraglio John Mauger citati dai media. E i contatti con il Titan si sono persi dopo un’ora e 45 minuti dall’immersione, in un’area remota a 600 km dalla costa, il che complica le operazioni di soccorso, secondo fonti vicine all’autorità Usa.

Fonte: Ansa