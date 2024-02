Rientrato sulla Terra l’astronauta italiano Walter Villadei

La navetta Crew Dragon Freedom è rientrata a Terra dopo 47 ore dal distacco dalla Stazione Spaziale Internazionale. Si conclude così l’esperienza sulla ISS di Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare e ottavo italiano a essere stato in orbita. Insieme al resto dell’equipaggio aveva portato avanti 56 tra esperimenti e attività nello spazio.

Rientrata Ax-3, a bordo l’astronauta italiano Villadei

E’ rientrata a Terra la navetta Crew Dragon Freedom con a bordo Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare e ottavo italiano a essere stato in orbita. Dopo 47 ore dal distacco dalla Stazione Spaziale Internazionale la navetta della missione Ax-3, la terza privata a raggiungere la Iss, è ammarata come previsto alle 14:29 ora italiana nelle acque del Golfo del Messico, al largo di Daytona Beach in Florida, riportando a terra dopo 21 giorni l’equipaggio composto dal comandante Michael Lopez-Alegria, lo svedese Marcus Wandt dell’Agenzia Spaziale Europea, il turco Alper Gezeravci e Villadei nel ruolo di pilota. La navetta aveva lasciato la Iss il 7 gennaio dopo una permanenza di circa 18 giorni durante i quali i 4 astronauti hanno realizzato una serie di 56 tra esperimenti e attività nello spazio.

Conclusa l’esperienza di Villadei

Si conclude così l’esperienza di Villadei, ottavo italiano nello spazio e protagonista di Volunta, una missione nata dallo sforzo congiunto tra Presidenza del consiglio, i ministeri della Difesa, delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Agenzia spaziale Italiana e Aeronautica Militare, accanto a centri di ricerca, università e industrie.

Durante le sue 435 ore a bordo della Iss Villadei ha completato 288 orbite attorno alla Terra, percorrendo oltre 12 milioni di chilometri e portando avanti ben 30 esperimenti scientifici, 13 dei quali italiani. Proprio negli ultimi giorni di permanenza sulla Stazione Spaziale è stato completato uno dei sei esperimenti dell’Aeronautica Militare, che intendeva verificare come la microgravità influenza il funzionamento delle cellule che rivestono le pareti interne dei vasi sanguigni.

