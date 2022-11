Ricercatrice italiana tra i leader mondiali nella scienza della luce

Un importante riconoscimento all’eccellenza italiana arriva dalla Optical Society of America. A riceverlo è la ricercatrice italiana Antonella Bogoni, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, “grande esempio per i nostri allievi e, soprattutto, per le nostre allieve”.

#Congrats

🎉 Antonella Bogoni, docente di Telecomunicazioni dell’Istituto TeCIP della Scuola Sant’Anna, eletta “Fellow Member” di Optica (Optical Society of America) per il rilevante contributo allo sviluppo della fotonica.

🗒 La notizia al link⬇️https://t.co/b23gJMEVux pic.twitter.com/iXF02fe04H — ScuolaSantAnna (@ScuolaSantAnna) November 23, 2022

Ricercatrice italiana tra i leader nella scienza della luce

La ricercatrice italiana Antonella Bogoni, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stata eletta ‘Fellow Member’ di Optica (Optical Society of America): l’organizzazione è il riferimento mondiale che, dal 1916, raccoglie le scienziate e gli scienziati leader nella scienza della luce. Il riconoscimento, di cui è stata insignita la docente di telecomunicazioni all’Istituto TeCIP (Telecommunications, Computer Engineering, Photonics) della Sant’Anna, è riservato a ricercatori e ricercatrici che si sono particolarmente distinti nel progresso delle conoscenze e delle applicazioni per ottica e fotonica.

Antonella Bogoni, in particolare, è stata premiata per i suoi contributi significativi all’elaborazione dei segnali ottici ad alta velocità e alla fotonica per le microonde. Bogoni è stata, infatti, la vincitrice di un progetto finanziato dal Consiglio Europeo delle Ricerche (Erc) per sviluppare una nuova generazione di radar fotonici per il controllo del traffico aeroportuale. I suoi risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature e hanno messo le basi per lo sviluppo, tuttora in corso, di nuovi sistemi per lo spazio, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

“A nome della comunità accademica mi congratulo con Antonella Bogoni per la nomina a ‘Fellow Member’ di Optica”, dice Sabina Nuti, rettrice della Scuola Sant’Anna. “Questo nuovo riconoscimento conferma la capacità di Bogoni di portare contributi rilevanti su temi di ricerca tra i più avanzati – aggiunge Nuti – in settori cruciali per il nostro futuro come, in questo caso, lo sviluppo delle telecomunicazioni. È un grande esempio per i nostri allievi e, soprattutto, per le nostre allieve”.

Cosa è la fotonica

La fotonica è una branca dell’ottica che studia il modo di controllare la propagazione dei singoli fotoni, che compongono la luce. È una disciplina strettamente collegata all’ottica quantistica che studia il trasporto dei fotoni con modelli quali l’equazione di Boltzmann e la gerarchia BBGKY. La fotonica così com’è conosciuta oggi nasce nel 1960 con l’invenzione dei laser e, negli ultimi anni, ha conosciuto un notevole sviluppo dovuto alla scoperta dei cristalli fotonici.

Fonte: Ansa